Drogas, armas y carros blindados, lo que dejó enfrentamiento armado en Colón

Agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras tuvieron un reciente enfrentamiento con presuntos criminales a la altura de la comunidad Plan de Flores, en el municipio de Limón, departamentos de Colón. Los sospechosos se dieron a la fuga dejando atrás el cargamento que llevaban. A continuación los detalles.
Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró cuando elementos de las Fuerzas Armadas realizaban labores antinarcotráfico cuando detectaron la presencia de personas presuntamente ligadas a estructuras criminales en la zona atlántica.
Los individuos se movilizaban a bordo de dos vehículos tipo Pick Up, los cuales llamaron la atención de los uniformados al momento de patrullar en la zona.
Al percatarse de la presencia de los agentes salieron de los vehículos y comenzaron a disparles.
Por su parte, los miembros de la unidad castrense reaccionaron ante el ataque armado y también abrieron fuego contra los presuntos criminales.
Tras la reacción de la autoridad, los sospechosos decidieron huir hacia una zona boscosa, logrando escapar pero dejando abandonados los vehículos.
Tras asegurar la escena donde ocurrió el tiroteo, las autoridades procedieron a realizar las incautaciones correspondientes, durante la inspección descubrieron que uno de los dos vehículos contaba con un sistema de blindaje especial.
También incautaron diez kilogramos de supuesta cocaína, dos kilogramos de pasta base de cocaína y una libra de supuesta marihuana.
El inventario del decomiso también incluyó tres teléfonos celulares, 33 cartuchos de calibre 7.62 milímetros, una antena de internet y cien galones de combustible del tipo Jet-A1.
Además, dentro de los elementos probatorios encontrados en la escena se decomisaron un pasaporte y un documento nacional de identidad, ambos documentos correspondientes a la nacionalidad colombiana
Durante el operativo se contó con el apoyo de binomios caninos pertenecientes al Primer Batallón de la Policía Militar del Orden Público.
Las autoridades confirmaron que no hubo registro de heridos o muertos durante el enfrentamiento. Actualmente hay despliegue operativo en el sector con personal de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch y del décimo quinto Batallón de Fuerzas Especiales con la finalidad de dar con el paradero de los sospechosos.