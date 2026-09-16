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Invitó a su amigo al cumpleaños y lo mató a él y a su hijo: crimen de Edwin Ramos y Wilder en Colón

Edwin Ramos, un padre que festejaba su cumpleaños, decidió invitar a un amigo a la celebración, pero este presuntamente lo asesinó a él y a su hijo, Wilder Ramos, en Sabá, Colón

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:19
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Como Edwin Ramos, padre, y su hijo Wilder Ramos fueron identificadas las dos víctimas asesinadas en Sabá, Colón. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Redes sociales
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Según información preliminar, Edwin Ramos se encontraba festejando su cumpleaños y decidió invitar a un amigo a la celebración.

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Supuestamente, el atacante se encontraba bajo los efectos del alcohol y, tras una discusión con el padre, sacó su arma de fuego y le disparó a él y a su hijo.

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Tras cometer el doble homicidio, el sospechoso huyó de la vivienda con rumbo desconocido.

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En la foto figura Wilder Ramos, hijo de Edwin. Los cuerpos sin vida de las dos víctimas quedaron al interior de la vivienda y, de acuerdo con la información preliminar, ambos fallecieron en el lugar.

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Los cuerpos de las dos víctimas, padre e hijo, fueron velados en su casa de habitación y posteriormente sepultados.

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El crimen ocurrió en la colonia Nazaret, en el municipio de Sabá, departamento de Colón, la noche del pasado domingo 13 de septiembre.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado la captura del sospechoso y se desconoce el motivo de la discusión que terminó con la vida de un padre y su hijo.

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Por las fotografías publicadas en redes sociales, se presume que Edwin Ramos también era padre de otros dos menores de edad.

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En redes sociales, varias personas han asegurado que el individuo responde al nombre de Fredy y lo describen como un hombre alto y de complexión gruesa. Esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

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