Era creador de contenido: revelan a quién visitaba David Argueta cuando le quitaron la vida en La Peña

El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que “hay dos sospechosos detenidos ya y están siendo procesados. Toda la madrugada se estuvo trabajando, tenemos a dos personas detenidas y esperemos que el proceso nos arroje esa responsabilidad y que finalmente puedan ser remitidos como corresponde y, de tener responsabilidad, sentenciados".