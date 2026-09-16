Era creador de contenido: revelan a quién visitaba David Argueta cuando le quitaron la vida en La Peña

En las últimas horas perdió la vida el joven David Argueta, apasionado de los autos y quien hacía contenido de carros. La Policía Nacional brindó nuevos detalles del crimen: ¿a quién visitaba cuando le quitaron la vida?
Ángel David Argueta Turcios perdió la vida la noche del 15 de septiembre a disparos en la colonia La Peña de la capital.
El joven se encontraba en una estrecha calle de la colonia, en el interior de su vehículo Honda Civic, cuando fue atacado a varios balazos.
La Policía Nacional reveló que al menos nueve casquillos de bala fueron encontrados en la escena. Los impactos ingresaron por la ventana del conductor.
De manera preliminar, la Policía Nacional precisó que David Argueta estaba visitando a su abuela cuando le quitaron la vida.
Argueta era conocido por su afición a los carros modificados, integrándose a grupos de personas que comparten este gusto por los automotores.
El auto quedó con varias balas dentro y el motor encendido. Cuando se dio el hecho, el joven fue trasladado al Hospital Escuela, donde finalmente perdió la vida.
En sus redes sociales se dedicaba a crear contenido sobre carros; también daba servicio de mecánica a quienes lo desearan.
El 13 de agosto había compartido un video donde hablaba del proceso de reparación de un auto; días antes se grabó yendo a Puerto Cortés para traer este auto.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que “hay dos sospechosos detenidos ya y están siendo procesados. Toda la madrugada se estuvo trabajando, tenemos a dos personas detenidas y esperemos que el proceso nos arroje esa responsabilidad y que finalmente puedan ser remitidos como corresponde y, de tener responsabilidad, sentenciados".