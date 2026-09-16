Caen dos pandilleros por crimen de David Argueta en La Peña: “Su llegada a esta zona lo puso vulnerable”

Como David Argueta fue identificado el joven que fue asesinado en la colonia La Peña de Comayagüela. Las autoridades de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) revelaron que hay dos personas capturadas por el crimen. ¿Qué se sabe? Aquí los detalles.
Dos presuntos miembros de una estructura criminal que opera en la zona son señalados como sospechosos del crimen del creador de contenido y amante de los carros modificados, David Argueta. ¿Qué hipótesis manejan las autoridades?
“La Policía inmediatamente llegó; estaba acordonado por la Policía Preventiva. Se está sacando ya criminalísticamente, de acuerdo con el manual único de investigación criminal, y estamos propensos a dar respuestas en las últimas horas”, declaró Rolando Ponce Canales,el jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Argueta agregó que una de las hipótesis que se maneja es que David Argueta fue interceptado cuando se disponía a visitar a su abuela en ese sector, según versiones de personas en esa zona. ¿La víctima tenía relación con la estructura criminal?
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, confirmó que “hay dos sospechosos detenidos ya y están siendo procesados”.
“Toda la madrugada se estuvo trabajando, tenemos a dos personas detenidas y esperemos que el proceso nos arroje esa responsabilidad y que finalmente puedan ser remitidos como corresponde y, de tener responsabilidad, sentenciados”, dijo Oseguera.
Al ser consultado sobre si los sospechosos tenían relación con una estructura criminal, Oseguera respondió: “Hay una relación con estructuras criminales, hay una cuestión de presencia en ese sector de una estructura pandilleril y están vinculados a ella”.
El periodista de Hoy Mismo le consultó a Oseguera si la víctima tenía relación con estructuras criminales y respondió: “No, esta persona, desafortunadamente, su llegada a esta zona lo puso en una condición muy vulnerable por la zona que visitó”, respondió el director de la Policía Nacional.
El director de la Policía Nacional dijo: “Seguimos indagando, pero estas personas ya fueron habidas, ya están requeridas y, si el compendio de evidencia recolectado llena los requisitos, va a ser presentado al Ministerio Público”.
David Argueta era un joven de 25 años que fue asesinado la noche del pasado 15 de septiembre en la colonia La Peña de Comayagüela. Fue trasladado con graves heridas al Hospital Escuela, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.