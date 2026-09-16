Aficionado de los carros modificados: David Argueta, joven asesinado en La Peña

Uno de los mensajes más conmovedores fue el de un usuario llamado Kevin Salinas, quien recordó cuando lo conoció por un carro proyecto. "Llegaste a ser un gran compañero y un amigo, alguien en quien de verdad se podía confiar. En serio, me alegré cuando disfrutaste el carrito una vez que quedó al 100%", rememoró, afirmando a su vez que extrañará a su amigo.