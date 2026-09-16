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Aficionado de los carros modificados: David Argueta, joven asesinado en La Peña

La violencia sigue cobrando vidas en Honduras. En la colonia La Peña de Comayagüela mataron a David Argueta, un joven amante de los autos modificados

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 08:06
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Ángel David Argueta Turcios tenía una gran pasión por los automóviles modificados. Lamentablemente, le quitaron la vida de forma violenta en la colonia La Peña el pasado martes 15 de septiembre. Más detalles a continuación.

 Foto: Cortesía
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David Argueta, de 25 años de edad, fue atacado a balazos en la colonia La Peña de Comayagüela. Fue trasladado de emergencia por sus familiares al Hospital Escuela, pero falleció ante la gravedad de las heridas.

 Foto: redes sociales
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Argueta llegó a la colonia mencionada para visitar a su abuela. Mientras estaba en el interior de su vehículo, criminales se acercaron para dispararle en reiteradas ocasiones.

 Foto: redes sociales
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Las primeras hipótesis apuntan a que a Argueta lo atacaron con el objetivo de robarle su vehículo. Las investigaciones policiales continúan para confirmar esta hipótesis o descartarla.

 Foto: redes sociales
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En la escena del crimen se contabilizaron alrededor de nueve casquillos de bala. El automóvil quedó encendido después del atentado y la mayoría de disparos impactaron en el lado de la puerta del conductor.

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Argueta era conocido por su gran pasión por la mecánica automotriz y los carros modificados, perteneciendo a un club de esta temática en la que entabló amistades con otras personas que compartían su afición.

 Foto: redes sociales
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Ángel David en este año se animó a crear videos en los que exponía cómo avanzaban las modificaciones de su Honda Civic EK4.

 Foto: redes sociales
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Su pasión por los autos lo llevó no solo a invertir dinero para pulir su carro, sino también a aprender de mecánica. Estos conocimientos los compartía en sus redes sociales, principalmente en TikTok.

 Foto: redes sociales
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La afición de Ángel David no solo significaba inversión de dinero, sino de tiempo y aprendizaje. Años atrás compró un vehículo en malas condiciones, pero gracias a su esfuerzo y apoyo de amigos, reconstruyó el carro y le aplicó mejoras.

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El entusiasmo de Ángel David Argueta era una de las cualidades que más destacaban sus amigos y compañeros que lo fueron conociendo en eventos nacionales y también en otros que se realizaban en países de Centroamérica.

 Foto: Archivo
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Argueta además de su gusto por los autos, es recordado como padre de un menor de edad, con quien también amaba y disfrutaba pasar tiempo.

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La muerte de Argueta Turcios consternó a sus familiares, amigos y personas de la comunidad de autos modificados, lamentando que perdiera la vida a manos de la criminalidad.

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Varias páginas y grupos de aficionados a los carros modificados externaron sus condolencias por el deceso de Argueta.

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Uno de los mensajes más conmovedores fue el de un usuario llamado Kevin Salinas, quien recordó cuando lo conoció por un carro proyecto. "Llegaste a ser un gran compañero y un amigo, alguien en quien de verdad se podía confiar. En serio, me alegré cuando disfrutaste el carrito una vez que quedó al 100%", rememoró, afirmando a su vez que extrañará a su amigo.

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