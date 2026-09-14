Emotivo homenaje a Kevin Pérez, policía que murió tras lanzarse a una quebrada para salvar a dos niños en SPS

A un año de la tragedia, miembros de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar donde el inspector Kevin Pérez Vargas se lanzó a la quebrada La Primavera para intentar salvar la vida de dos menores. El heroico agente y uno de los niños perdieron la vida en el incidente.
Este 14 de septiembre se cumplió un año desde que el inspector Kevin Pérez Vargas y el pequeño Elvis Eliú Bautista Guillén perdieron la vida en una tragedia que conmocionó a San Pedro Sula. Para recordarlos, sus compañeros policías llegaron hasta el lugar del accidente, donde colocaron flores y una fotografía del agente.
Tras la tragedia, las autoridades de la Alcaldía de San Pedro Sula instalaron mallas de protección en el lugar del accidente. Allí también permanece una placa con el nombre del subcomisario póstumo Kevin Pérez Vargas. Este 14 de septiembre, sus compañeros acudieron para rendirle homenaje y recordar su sacrificio.
San Pedro Sula recuerda una de las tragedias más dolorosas ocurridas en la quebrada La Primavera, cerca de la residencial Los Arcos. Dos menores estaban siendo arrastrados por la corriente cuando el heroico policía se lanzó al agua para rescatarlos. Logró sacar a uno de los niños, pero cuando intentó alcanzar al segundo, la fuerza del agua lo arrastró.
Durante varias horas, elementos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional, las Fuerzas Navales y decenas de voluntarios participaron en la búsqueda del cuerpo del subcomisario póstumo Kevin Pérez Vargas.
El cuerpo del subcomisario póstumo Kevin Pérez Vargas fue hallado la tarde del 15 de septiembre, en un crique del barrio Cabañas, entre la 19 y 16 avenidas. El agente aún vestía su uniforme policial.
Tras lo ocurrido, la Policía Nacional lo declaró "Héroe Policial" y lo ascendió de manera póstuma al grado de subcomisario. A un año de la tragedia, sus compañeros continúan recordándolo por su valentía y vocación de servicio.
Aunque las autoridades lograron localizar el cuerpo del subcomisario póstumo Kevin Pérez Vargas, no corrieron con la misma suerte en la búsqueda de Elvis Eliú Bautista Guillén. Tras varios días de labores de rescate, no se obtuvieron resultados.
El cuerpo del pequeño Elvis Eliú jamás fue hallado. Su familia quedó con esa herida y, este 14 de septiembre, se cumple un año de aquella fatal tragedia.
Pese al paso del tiempo, la historia de Kevin Pérez continúa siendo recordada como la de un policía y padre que no dudó en arriesgar su vida para intentar salvar a dos pequeños.