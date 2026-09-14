Emotivo homenaje a Kevin Pérez, policía que murió tras lanzarse a una quebrada para salvar a dos niños en SPS

San Pedro Sula recuerda una de las tragedias más dolorosas ocurridas en la quebrada La Primavera, cerca de la residencial Los Arcos. Dos menores estaban siendo arrastrados por la corriente cuando el heroico policía se lanzó al agua para rescatarlos. Logró sacar a uno de los niños, pero cuando intentó alcanzar al segundo, la fuerza del agua lo arrastró.