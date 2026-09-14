Policía: Novio de Ingrid Cruz sería miembro de la MS-13 y la enamoró solo para matarla

Nuevos detalles surgieron luego que la joven Ingrid Gabriela Cruz habría sido asesinada por su supuesto novio, Eduin Portillo Pereira. La joven fue encontrada sin vida en una zona montañosa de Zambrano y esto reveló la Policía Nacional.
Detrás del crimen de la sampedrana Ingrid Gabriela Cruz, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del sábado pasado en una zona montañosa de Zambrano, Francisco Morazán, estaría un presunto plan relacionado con la Mara Salvatrucha (MS-13).
Esta es una de las hipótesis que manejan agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas), quienes capturaron la mañana del mismo sábado a Eduin Raúl Portillo Pereira, de 24 años, supuesto miembro de la MS-13. De acuerdo con el reporte policial, el detenido confesó el crimen e indicó el lugar donde había dejado el cuerpo de Cruz.
Aunque inicialmente se manejó como posible móvil el secuestro y el cobro de 10,000 lempiras, el avance de las investigaciones apunta a otra hipótesis.
Según la Policía, Portillo Pereira habría planificado acercarse sentimentalmente a Cruz y citarla con la intención de matarla.
Los investigadores analizan si el hecho tendría relación con la disputa territorial entre la MS-13 y el Barrio 18, debido a que la víctima residía en la colonia Lempira de Chamelecón, una zona señalada por las autoridades como territorio de influencia de esta última estructura.
Las autoridades también indagan si existía algún elemento adicional que pudiera haber motivado al acusado a asociar a Cruz con la estructura rival.
La DPI informó en primera instancia que Eduin Portillo Pereira gestó el secuestro de Ingrid Gabriela Cruz el pasado lunes 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría sostenido una discusión con la joven, donde seguidamente le habría mandado a los familiares de la víctima mensajes a través de WhatsApp, exigíendo la cantidad de diez mil lempiras a cambio de su libertad.
Posteriormente, al no tener respuesta a sus exigencias, recibieron un video en el que se observaba a una mujer sin vida, con una herida cortante profunda en la región del cuello, presuntamente producida por arma blanca, precisó la DPI.
La fémina fue encontraca en avanzado estado de putrefacción y hasta el momento continúan las investigaciones de lo sucedido.