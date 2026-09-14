Un año después, así luce la quebrada en la que perdieron la vida un policía y un niño en SPS

La Policía Nacional rindió honores fúnebres al inspector Kevin Pérez, mientras familiares, agentes y vecinos colocaron una cruz en memoria de ambos. El lugar de la tragedia se convirtió en un punto de homenaje donde los sampedranos recuerdan al oficial que entregó su vida intentando salvar a un niño y al pequeño Elvis Eliú, cuya historia permanece en el corazón de sus seres queridos.