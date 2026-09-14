Un año después, así luce la quebrada en la que perdieron la vida un policía y un niño en SPS

El pequeño Elvis Eliú Bautista Guillén, de 11 años, y el inspector de Policía Kevin Pérez perdieron la vida en un intento de rescate en una quebrada en septiembre de 2025. Así luce la quebada a un año del lamentable hecho.
Los hechos se registraron en la quebrada de La Primavera, cerca de la residencial Los Arcos, donde dos menores que se bañaban fueron sorprendidos por una fuerte corriente de agua. La emergencia ocurrió mientras las lluvias azotaban la ciudad.
Miguel Ángel Umaña, de 11 años, fue el menor rescatado por el inspector. Días después, relató que la corriente los arrastró y que Kevin logró sujetarlo y lanzarlo a él hacia un bulto de tierra, donde pudo agarrarse de un cable antes de ser auxiliado por un bombero.
Ese mismo día se confirmó el hallazgo sin vida del inspector Kevin Pérez Vargas. Su cuerpo fue localizado en un quinel del barrio Cabañas de San Pedro Sula, hasta donde ingresaron rescatistas y civiles para trasladarlo a tierra firme.
Carlos Ramón Gonzales Sosa, jefe regional de Vialidad y Transporte, expresó la consternación de la institución y destacó que la búsqueda del oficial y del menor se realizó de manera ininterrumpida desde que se conoció el incidente.
Para la familia de Elvis Eliú, la tragedia dejó una herida aún más dolorosa, pues su cuerpo no fue encontrado. El menor era aficionado al básquetbol, estudiante ejemplar y soñaba con convertirse en policía cuando creciera.
La Policía Nacional rindió honores fúnebres al inspector Kevin Pérez, mientras familiares, agentes y vecinos colocaron una cruz en memoria de ambos. El lugar de la tragedia se convirtió en un punto de homenaje donde los sampedranos recuerdan al oficial que entregó su vida intentando salvar a un niño y al pequeño Elvis Eliú, cuya historia permanece en el corazón de sus seres queridos.