El genio oculto de Johnny Depp: Goya y Picasso inspiran su salto al mundo del arte

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor estadounidense Johnny Depp, que inaugura una exposición de pintura en China tras años escondiendo sus obras en el garaje, confiesa a EFE la influencia que han tenido sobre él artistas españoles como Goya, Dalí o, especialmente, Picasso: "Siempre ha sido un misterio maravilloso". "(Los españoles) tenéis una cantidad infinita de inspiración", explicó el intérprete, que desgranó su admiración por el icono malagueño.



Picasso, dijo, "no tenía que preguntarse quién era. Pensaba en el hoy, luego pasaba al mañana, y seguía adelante. Y demostró ser un creador de diversos estilos, de movimientos muy atrevidos". Depp atendió hoy a EFE en la megalópolis oriental china de Shanghái, donde inauguró oficialmente su última exposición de pintura, denominada 'Figures of the Fringe' ('Personajes marginales'), con la que busca seguir dando a conocer al mundo una faceta artística que durante años ocultó al mundo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse



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"Desde que era un crío, siempre estaba dibujando o pintando. Pero terminaba un lienzo y luego simplemente lo guardaba en mi garaje. Al final acabé teniendo unas 95 obras que yo mismo había pintado, y que (...) no sentía que fuesen apropiadas", rememoró. "He sido culpable de limitarme a mí mismo, de ocultar las cosas que hago. No puedo detener mi impulso creativo, es algo que está en constante movimiento -subrayó-. Decidí que no iba a limitarme básicamente solo por mi nombre. Si solo tienes una oportunidad en la vida, hay que aprovecharla al máximo".

Preguntado por la diferencia entre sus facetas como actor y como pintor, el kentuckiano señala primero la más evidente: "Cuando pintas, estás solo. Una vez que te concentras en ese lienzo, o lo que sea, te sumerges por completo en ello. Te quedas hipnotizado por ello porque ves esos pequeños detalles. Un cuadro empieza a mostrarte lo que quiere ser". Y eso último precisamente es algo que también siente durante los rodajes. "Ocurre lo mismo en el cine, cuando empiezas a descubrir a un personaje", reflexiona.

"El arte surge de la verdad"