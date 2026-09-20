Alerta amarilla por lluvias e inundaciones en municipios de Santa Bárbara, Cortés y el DC

La medida tendrá una duración de 48 horas a partir de las 11:00 de la noche del sábado 19 de septiembre de 2026, según el boletín de alerta número 032-2026.

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias ( Copeco ) mantiene la alerta amarilla para los municipios de Las Vegas y Santa Bárbara, en Santa Bárbara; Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; y el Distrito Central, en Francisco Morazán.

Copeco también mantiene la alerta verde para el resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, debido a las condiciones generadas por las lluvias recientes.

En Las Vegas, Santa Bárbara, se reportaron inundaciones y crecida de ríos. Mientras tanto, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, se registraron inundaciones, crecida de quebradas y la evacuación de algunas familias.

En el Distrito Central, las lluvias del 19 de septiembre provocaron inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias en diferentes sectores, de acuerdo con el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).

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El reporte señala que se registraron 11 incidencias, principalmente inundaciones en La Cañada, Kennedy, Bella Oriente, San Ángel, bulevar Centroamérica y sectores del Anillo Periférico. También se reportó la caída de un árbol en La Joya, un socavón en Residencial Honduras y un deslizamiento en la salida al sur, en Residencial María Auxiliadora.

Según Cenaos-Copeco, la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico continuará generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica.

Las precipitaciones podrían presentar mayor intensidad y ser localmente fuertes en las regiones sur, suroccidente, centro y oriente del país, de acuerdo con el boletín emitido por Copeco.