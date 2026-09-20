Alerta amarilla por lluvias e inundaciones en municipios de Santa Bárbara, Cortés y el DC

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) mantiene la alerta amarilla para los municipios de Las Vegas y Santa Bárbara, en Santa Bárbara; Santa Cruz de Yojoa, en Cortés; y el Distrito Central, en Francisco Morazán.
La medida tendrá una duración de 48 horas a partir de las 11:00 de la noche del sábado 19 de septiembre de 2026, según el boletín de alerta número 032-2026.
Copeco también mantiene la alerta verde para el resto de los departamentos de Santa Bárbara y Cortés, debido a las condiciones generadas por las lluvias recientes.
En Las Vegas, Santa Bárbara, se reportaron inundaciones y crecida de ríos. Mientras tanto, en Santa Cruz de Yojoa, Cortés, se registraron inundaciones, crecida de quebradas y la evacuación de algunas familias.
En el Distrito Central, las lluvias del 19 de septiembre provocaron inundaciones repentinas, deslizamientos y otras incidencias en diferentes sectores, de acuerdo con el Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger) de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
El reporte señala que se registraron 11 incidencias, principalmente inundaciones en La Cañada, Kennedy, Bella Oriente, San Ángel, bulevar Centroamérica y sectores del Anillo Periférico. También se reportó la caída de un árbol en La Joya, un socavón en Residencial Honduras y un deslizamiento en la salida al sur, en Residencial María Auxiliadora.
Según Cenaos-Copeco, la convergencia de viento y humedad procedente del mar Caribe y el océano Pacífico continuará generando lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica.
Las precipitaciones podrían presentar mayor intensidad y ser localmente fuertes en las regiones sur, suroccidente, centro y oriente del país, de acuerdo con el boletín emitido por Copeco.
Ante estas condiciones, Copeco recomendó mantenerse vigilante en zonas vulnerables a inundaciones, derrumbes, deslaves y hundimientos, así como evacuar de manera oportuna si las autoridades lo indican.
La institución también pidió no cruzar ríos, quebradas, vados o riachuelos crecidos; atender las instrucciones de las autoridades y cuerpos de primera respuesta, y mantener limpios tragantes, cunetas y alcantarillas para reducir el riesgo de inundaciones repentinas.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).