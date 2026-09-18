Declaran alerta amarilla y verde para municipios de Santa Bárbara por lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) declaró alerta amarilla y alerta verde para los municipios de Santa Bárbara debido a las lluvias intensas que han caído en este departamento en las últimas horas. La alerta amarilla aplica para Las Vegas, mientras que el resto de los 27 municipios permanecerán bajo alerta verde. Ambos estados de alerta entraron en vigor a partir de la noche del jueves 17 de septiembre y se mantendrán por 24 horas. En el caso de Las Vegas, Copeco indicó que se han reportado inundaciones, crecida de ríos y otras afectaciones que han obligado a familias a tener que evacuar sus viviendas.

Bajo este escenario, Copeco ha instado a la población a evitar cruzar ríos, riachuelos, quebradas y otros caudales cuyas corrientes estén crecidas y limpiar tragantes y alcantarillas para evitar inundaciones.

De igual forma, hizo un llamado de evacuación a los pobladores que residen cerca de ríos y quebradas, así como a aquellas personas que viven en sectores vulnerables a deslaves, derrumbes y hundimientos.

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El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) informó que en las próximas horas habrán lluvias y chubascos en las regiones del norte, centro, oriente, sur y suroccidente del país; esto producto de una vaguada en nivel de superficie y la brisa proveniente del océano Pacífico. Cabe recordar que en esta semana las precipitaciones han sido mayores en la zona norte de Honduras, siendo una de las zonas más afectadas el municipio de Santa Cruz de Yojoa (Cortés), donde se reportaron inundaciones y familias damnificadas.

Lluvias para este fin de semana