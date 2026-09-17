Lluvias y chubascos con actividad eléctrica se esperan este viernes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Una vaguada en niveles de superficie y la brisa del océano Pacífico generarán abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica dispersa, este viernes 18 de septiembre en Honduras, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos). El pronóstico señala que las lluvias se concentrarán principalmente en la región sur-occidental, aunque también se esperan precipitaciones en algunos sectores de las regiones central, norte y oriental del país. “Debido a una vaguada en niveles de superficie, así como también la brisa del océano Pacífico, nos estará generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica dispersa”, explicó Ochoa.

El meteorólogo detalló que las condiciones lluviosas tendrán mayor presencia en la región sur-occidental, además de algunos sectores de las zonas central, norte y oriental. “Más que todo sería para la región sur-occidente, algunos sectores de la región central, norte y oriental”, indicó el pronosticador de turno de Cenaos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En cuanto a las condiciones marítimas, Ochoa informó que los oleajes se mantendrán normales tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe. Para el Golfo de Fonseca se pronostican olas de uno a tres pies, mientras que en el litoral Caribe también se esperan oleajes de uno a tres pies.

Temperaturas por región

La capital hondureña registrará una temperatura máxima de 28 C° y una mínima de 20 C°, según el pronóstico compartido por el meteorólogo de turno. En la región central se esperan temperaturas de hasta 32 C° y mínimas de 21 C°. La región insular tendrá una máxima de 32 C° y una mínima de 27 C°.