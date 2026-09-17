Javier López elige rival en Copa Centroamericana y revela cuál es su deseo con Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López, técnico del Motagua, habló tras la histórica clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana y reveló su postura sobre el rival que le gustaría enfrentar en la siguiente ronda, además de destacar el registro que alcanzó en la competición. El entrenador español también se refirió al complicado duelo que tendrá el sábado ante Real España por la Liga Nacional y explicó cómo manejará el plantel ante la incorporación de varios jugadores que estarán con la Selección de Honduras, mientras el Ciclón afronta de manera simultánea sus compromisos nacionales e internacionales.

Declaraciones de Javier López

La Copa Centroamericana, el club no había podido avanzar hacia las semifinales de esta Copa Centroamericana en sus cuatro ediciones. Por un lado, muy contento y, bueno, ahora con la expectativa de ver qué pasa en el día de hoy para conocer el rival que tendremos en semifinales. ¿Qué genera dentro del grupo y en lo personal también como técnico? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para mí era muy importante como técnico el seguir avanzando dentro del proceso que hemos iniciado desde el 11 de agosto del año pasado. Me tocó llegar con la Copa Centroamericana ya iniciada, pasamos la fase de grupos, en cuartos de final nos tocó la escuela, no pudimos pasar a la Champions Cup, no pudimos tampoco entrar a las semifinales y 12 meses después sí lo estamos celebrando esa parte. Para mí era muy importante año a año seguir mejorando y forma parte de lo que entiendo yo que es un proceso natural cuando quieres o deseas tener continuidad en una institución, en este caso como Motagua. Por lo tanto, satisfacción, deber cumplido y ahora con todo el interés de seguir siendo ambiciosos, de seguir creciendo, de seguir mejorando y ojalá en el mes de octubre, a finales, estemos celebrando el pasar a la final. En charlas previas mencionó que quería los tres equipos hondureños, pero ya por conocer esta noche al siguiente rival, ¿a quién le gustaría más enfrentarse? Tengo que ser coherente con mis palabras, no tengo nada en contra de la Liga Deportiva Alajuelense, más bien todo lo contrario, es un ejemplo de proyecto dentro de Centroamérica. Pero ya llevo 13 meses en este país, me siento hondureño más y siempre digo que la rivalidad interna nos viene muy bien. Uno no entendería el Real Madrid sin el Barcelona, no entendería el Madrid sin el Atlético, uno no entendería Olimpia sin Motagua, España sin Marathón, Marathón sin Olimpia o sin Motagua. Pero una vez que pasamos las fronteras y todos disputamos una competición internacional, el anhelo siempre es que los equipos hondureños pasen etapas, pasen fases y ojalá haya una final hondureña, ¿por qué no? Entre el sueño y el deseo, profe, ¿cuánta realidad puede existir por esa visita que tiene Marathón y el margen, por ejemplo, de diferencia entre Olimpia y Firpo? Evidentemente creo que Olimpia consiguió un resultado muy bueno de visita, lo tiene que refrendar hoy aquí de local. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Contaba el otro día la anécdota de mi primer partido de Champions, puede ser en las dos direcciones. Es un equipo maduro y sabe lo que tiene que hacer en el día de hoy para aprovechar esa ventaja que tiene y, en relación a Marathón, bueno, tenemos el ejemplo muy reciente de nosotros el año pasado que fuimos allí y pudimos conseguir una victoria. Por lo tanto, no son menos que nosotros, no somos más que ellos. Si Motagua lo pudo hacer, ellos lo pueden hacer y además tiene muy fresco el gran partido que hicieron el otro día de local contra Alajuela. Por lo tanto, bueno, desde aquí nuestros mejores deseos para ellos.