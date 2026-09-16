Motagua logra clasificarse a la Copa de Campeones de la Concacaf

Tegucigalpa, Honduras.- El Fútbol Club Motagua se convirtió este miércoles 16 de septiembre en el segundo semifinalista de la Copa Centroamericana 2026 y, con ello, también aseguró su presencia en otra competencia: la Copa de Campeones de la Concacaf 2027. El 'Ciclón Azul' hizo los deberes en el campo. De la mano del estratega español Javier López, el conjunto capitalino superó la eliminatoria ante el Alianza de El Salvador con un global de 3-0, accediendo por primera vez a estas instancias del certamen centroamericano tras haber quedado eliminado en ediciones anteriores. Además, el equipo azul mantiene su invicto en el torneo.

Con este logro, Motagua se une al Cartaginés de Costa Rica como dos de los cuatro mejores clubes de la región en esta campaña. Ambos aguardan por sus rivales de semifinales, los cuales se definirán este jueves 17 en los cruces entre Liga Deportiva Alajuelense vs. CD Marathón y CD Olimpia vs. Luis Ángel Firpo. Avanzar a esta fase representó un premio doble: continuar en la lucha por el título regional y asegurar su boleto al torneo de clubes de la Concacaf, una distinción reservada para los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In (repechaje que se disputará entre el 20 y 29 de octubre en partidos de ida y vuelta) de la Copa Centroamericana.