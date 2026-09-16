Violenta jornada: tiroteos simultáneos en la capital dejan un muerto y dos heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 16 de septiembre se registraron dos tiroteos en diferentes puntos de la capital, hechos que dejaron como saldo preliminar un muerto y dos heridos. El primer atentado se registró entre las colonias San Miguel y La Esperanza, donde un intercambio de disparos dejó a dos personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas rápidamente hacia la sala de emergencia del Hospital Escuela.

Desafortunadamente, una de las víctimas no logró sobrevivir a las heridas a pesar de haber sido movilizada a urgencias. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil de este crimen, por lo que las autoridades anunciaron que se encuentran investigando.

Segundo tiroteo

Minutos más tarde, se registró un segundo tiroteo, esta vez en la colonia La Joya de la capital. El hecho violento dejó un saldo de una persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, y que también tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la capital. De manera preliminar, testigos mencionaron que el herido sería un asaltante, sin embargo, la versión no ha sido confirmada por las autoridades todavía.