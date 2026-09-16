Violenta jornada: tiroteos simultáneos en la capital dejan un muerto y dos heridos

Tegucigalpa, Honduras.- Este miércoles 16 de septiembre se registraron dos tiroteos en diferentes puntos de la capital, hechos que dejaron como saldo preliminar un muerto y dos heridos.
El primer atentado se registró entre las colonias San Miguel y La Esperanza, donde un intercambio de disparos dejó a dos personas lesionadas que tuvieron que ser trasladadas rápidamente hacia la sala de emergencia del Hospital Escuela.
Desafortunadamente, una de las víctimas no logró sobrevivir a las heridas a pesar de haber sido movilizada a urgencias.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas y el móvil de este crimen, por lo que las autoridades anunciaron que se encuentran investigando.
Segundo tiroteo
Minutos más tarde, se registró un segundo tiroteo, esta vez en la colonia La Joya de la capital. El hecho violento dejó un saldo de una persona herida, cuya identidad no ha sido revelada, y que también tuvo que ser trasladada a un centro asistencial de la capital.
De manera preliminar, testigos mencionaron que el herido sería un asaltante, sin embargo, la versión no ha sido confirmada por las autoridades todavía.
Se espera que las autoridades brinden detalles de los dos hechos durante las próximas horas. Asimismo, se espera que se actualice el estado de salud de las víctimas que resultaron con heridas de bala.
Por otra parte, ciudadanos han reaccionado indignados a través de redes sociales, debido al evidente incremento de muertes y de violencia en el país.
"Quiten la policía, solo se están engordando con los impuestos del pueblo". "No contamos con seguridad policial en este país". "Todo sigue igual que en el gobierno pasado", son solo algunos de los comentarios que se leen en diversas plataformas sobre estos hechos violentos.