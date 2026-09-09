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Tiroteo en colonia Bajos de la Independencia en Comayagüela

Un intenso tiroteo se registró la noche del martes en la colonia capitalina en altas horas de la noche

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 06:09
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