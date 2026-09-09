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Motociclista impacta contra vehículo durante piques en bulevar Suyapa

Un motociclista impactó la parte trasera de un carro mientras realizaba piques en pleno tráfico del bulevar Suyapa

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 06:09
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