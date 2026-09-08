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Congreso Nacional se toma una pausa por el Día del Niño y las Fiestas Patrias

El Congreso Nacional suspenderá sus sesiones con motivo del Día del Niño y las Fiestas Patrias. Las actividades legislativas se reanudarán el lunes 21 de septiembre.

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 18:20
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