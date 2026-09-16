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Médico jubilado es encontrado muerto y en estado de putrefacción en Atlántida

El cuerpo del profesional de la medicina estaba en estado de putrefacción y presentaba varias heridas provocadas con arma blanca, según informe preliminar

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 19:29
Médico jubilado es encontrado muerto y en estado de putrefacción en Atlántida

El médico jubilado Juan Carlos Andrade Romero fue encontrado muerto dentro de una vivienda en la aldea Caracas, Atlántida.

 Fotos: Cortesía

Atlántida, Honduras.- El cuerpo sin vida del médico jubilado Juan Carlos Andrade Romero, de 61 años de edad, fue encontrado en estado de putrefacción y con múltiples heridas provocadas con arma blanca dentro de una vivienda ubicada en la aldea Caracas, municipio de El Porvenir, Atlántida.

El hallazgo se registró luego de una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, por lo que agentes policiales se desplazaron hasta el inmueble ubicado cerca de la carretera CA-13 y, al ingresar, constataron la presencia del cadáver del profesional de la medicina.

De acuerdo con el informe preliminar, Andrade Romero presentaba una fractura abierta de cráneo en la región temporal derecha, además de tres heridas penetrantes en la cara lateral derecha del cuello y otra en la región submandibular derecha.

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Asimismo, el cuerpo presentaba cuatro heridas adicionales provocadas con arma blanca, una localizada en la cara anterior derecha, dos en el antebrazo izquierdo y otra en la mano derecha.

Medicina Forense estableció de manera preliminar que la víctima tenía entre dos y cuatro días de haber fallecido al momento del hallazgo, por lo que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Andrade Romero era originario de La Ceiba, Atlántida, y residía en la aldea La Ruidosa, en El Porvenir, donde fue localizado el cuerpo.

Tras jubilarse de su profesión, el médico se dedicaba a la reparación de equipos utilizados en hospitales y clínicas.

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Por ahora, las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen y determinar quiénes serían los responsables de la muerte del profesional.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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