Médico jubilado es encontrado muerto y en estado de putrefacción en Atlántida

Atlántida, Honduras.- El cuerpo sin vida del médico jubilado Juan Carlos Andrade Romero, de 61 años de edad, fue encontrado en estado de putrefacción y con múltiples heridas provocadas con arma blanca dentro de una vivienda ubicada en la aldea Caracas, municipio de El Porvenir, Atlántida.

El hallazgo se registró luego de una denuncia recibida a través del Sistema Nacional de Emergencia 911, por lo que agentes policiales se desplazaron hasta el inmueble ubicado cerca de la carretera CA-13 y, al ingresar, constataron la presencia del cadáver del profesional de la medicina.

De acuerdo con el informe preliminar, Andrade Romero presentaba una fractura abierta de cráneo en la región temporal derecha, además de tres heridas penetrantes en la cara lateral derecha del cuello y otra en la región submandibular derecha.