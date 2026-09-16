Asesinan a joven mototaxista en carretera hacia Bellos Horizontes, Choloma

Choloma, Honduras.-Un joven que se dedicaba al rubro de las mototaxis fue asesinado en la carretera que conduce hacia Bellos Horizontes, en el municipio de Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada por sus familiares como Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, quien residía en el sector de Altos de la Victoria.

El crimen ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Hasta el momento, se desconoce qué habría motivado el ataque armado contra el joven.