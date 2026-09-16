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Asesinan a joven mototaxista en carretera hacia Bellos Horizontes, Choloma

La víctima fue identificada por sus familiares como Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, quien residía en el sector de Altos de la Victoria

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 11:33
Asesinan a joven mototaxista en carretera hacia Bellos Horizontes, Choloma

El cuerpo del joven quedó tendido cerca de la unidad que conducía.

 Foto: Cortesía

Choloma, Honduras.-Un joven que se dedicaba al rubro de las mototaxis fue asesinado en la carretera que conduce hacia Bellos Horizontes, en el municipio de Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada por sus familiares como Anthony Josué Mejía Ovando, de 18 años, quien residía en el sector de Altos de la Victoria.

El crimen ocurrió en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Hasta el momento, se desconoce qué habría motivado el ataque armado contra el joven.

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Tras el hecho, personas que se encontraban en el sector alertaron sobre lo ocurrido y posteriormente se desplazaron equipos de seguridad hasta el lugar.

Las autoridades correspondientes realizaron las primeras diligencias para recopilar indicios que permitan establecer cómo ocurrió el crimen e identificar a los responsables.

El cuerpo de Mejía Ovando quedó en la zona donde ocurrió el ataque, mientras se esperaba la llegada de personal encargado del levantamiento correspondiente.

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Familiares de la víctima llegaron al lugar y confirmaron su identidad.

El asesinato genera consternación entre los habitantes del sector de Altos de la Victoria.

La investigación continuará para determinar las circunstancias del homicidio y establecer el posible móvil del crimen.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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