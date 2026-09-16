CPH condena que Rixi Moncada llame "sicarios de la verdad" a periodistas

Tegucigalpa, Honduras.- El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) condenó las declaraciones de la subcoordinadora de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, quien se refirió a periodistas como "sicarios de la verdad". Las palabras de la excandidata presidencial surgieron luego de que se le consultara su opinión sobre el proceso judicial que enfrenta el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por ataques a la prensa hondureña. "Yo no sé si en realidad estoy rodeada de sicarios de la verdad. Yo espero que no en este momento, pero de lo que sí estoy segura es que los sicarios de la verdad existen", aseveró Moncada frente a medios de comunicación.

Estas declaraciones fueron descritas por el CPH como "graves, irresponsables y estigmatizantes" contra el gremio periodístico. A criterio del CPH, se trata de una estrategia de autopromoción a costa de la dignidad ajena. "Es evidente que la señora Rixi Ramona Moncada pretende levantar su cadáverico perfil político al recurrir a la estigmatización a través de ataques frontales y afirmaciones infundadas que denigran profundamente la labor periodística y el libre ejercicio de la comunicación", dijo el CPH a través de un comunicado. En ese sentido, condenaron enérgicamente el uso de este tipo de etiquetas despectivas, intimidatorias y de persecución discursiva con la que se pretende descalificar a la labor periodística, coartar la libertad de expresión y desacreditar a quienes opinan, investigan o disienten. Por ende, el CPH manifestó su rechazo por el "discurso de odio contra periodistas y medios de comunicación desde la más alta dirigencia del partido Libertad y Refundación, y en este caso, una de sus figuras políticas". También advierte que este tipo de descalificativos "evidencian una intolerancia peligrosa hacia el pluralismo democrático y un intento deliberado por desacreditar a las voces independientes". Además, enfatizan que este tipo de señalamientos sin fundamentos jurídicos ni pruebas contribuyen a que crezca el odio, la confrontación entre ciudadanos y la erosión de garantías constitucionales.

Piden investigar a Moncada