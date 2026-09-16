Trump retira a Venezuela de lista de países que incumplen lucha contra el narcotráfico

Washington, Estados Unidos- El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, están incumpliendo con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, en lo que supone una muestra más del acercamiento con la Administración de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump decidió retirar a la nación caribeña de una lista en la que siguen figurando Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según indica la 'Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027', publicada este miércoles por el Departamento de Estado.

En este listado se incluyen Estados que, durante los últimos 12 meses, han "incumplido de manera demostrable" con sus "obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico", así como con las medidas que exige en este terreno la legislación estadounidense.