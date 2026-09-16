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Trump retira a Venezuela de lista de países que incumplen lucha contra el narcotráfico

Venezuela fue retirada de la lista estadounidense de países considerados incumplidores de sus obligaciones en materia de lucha contra el narcotráfico

  • Actualizado: 16 de septiembre de 2026 a las 12:15
Trump retira a Venezuela de lista de países que incumplen lucha contra el narcotráfico

Trump excluye a Venezuela de lista de países señalados por incumplir lucha antidrogas.

 Foto: Agencia EFE

Washington, Estados Unidos- El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, están incumpliendo con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, en lo que supone una muestra más del acercamiento con la Administración de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump decidió retirar a la nación caribeña de una lista en la que siguen figurando Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según indica la 'Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027', publicada este miércoles por el Departamento de Estado.

En este listado se incluyen Estados que, durante los últimos 12 meses, han "incumplido de manera demostrable" con sus "obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico", así como con las medidas que exige en este terreno la legislación estadounidense.

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A su vez, el presidente afirma en el documento que la prestación de asistencia de Washington a Bolivia, Birmania y Colombia "es actualmente vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos".

Aunque Trump mantiene a Venezuela en la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas", asegura que "los drásticos cambios políticos en Suramérica durante el último año han creado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región".

"En Venezuela, gracias a que mi Administración logró la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", escribe el republicano.

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"Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas. Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del Gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos", añade Trump.

La lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas" de este año se mantiene sin cambios, y en ella figuran, además de Venezuela, Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Perú.

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Redacción web
Agencia EFE

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