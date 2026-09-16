Rixi Moncada a periodistas: "No sé si estoy rodeada de sicarios de la verdad"

Tegucigalpa, Honduras.- Rixi Moncada, excandidata presidencial, reapareció el 15 de septiembre en una movilización de Libertad y Refundación (Libre) y aseguró a periodistas que existen los "sicarios de la verdad".

La exfuncionaria fue consultada por el proceso judicial que enfrenta Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, quien tildó de "sicarios de la verdad" a varios periodistas del país. Tras ser consultada, Moncada dijo que no sabía si entre los comunicadores presentes había "sicarios de la verdad", abonando al discurso de odio.

"Yo en realidad no sé si estoy rodeado de sicarios de la verdad; yo espero que no, en este momento", contestó Moncada. La abogada afirmó que periodistas tildados de esta manera sí existen en Honduras y eso quedó demostrado, a su criterio, tras el golpe de Estado de 2009. "De lo que estoy segura es de que los sicarios de la verdad existen y del golpe de Estado para acá quedaron al desnudo; son sicarios de la verdad". Al respecto, el expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Dagoberto Rodríguez, reprochó las declaraciones de Moncada. Rodríguez es uno de los comunicadores que querelló a Roosevelt Hernández justamente por darles esta etiqueta.

"La impopular (-19%) expresidenciable Rixi Moncada revictimiza a periodistas calificándolos como 'sicarios de la verdad'. El Colegio de Periodistas pedirá al Ministerio Público que amplíe la investigación hacia ella porque como ministra de Defensa validó las publicaciones contra periodistas", manifestó. El CPH también emitió un comunicado catalogando de estigmatizantes y descalificadoras las declaraciones de la exministra de Finanzas y Defensa.