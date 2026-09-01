Juez desestima pruebas planteadas por Roosevelt en audiencia inicial

Dagoberto Rodríguez, una de las víctimas de Hernández, aseguró que el rechazo a las pruebas ofrecidas por la defensa representa un revés para Hernández. “ El Ministerio Público ha sustentado con muy buen criterio la acusación contra Roosevelt Hernández, definiendo acertadamente la tipificación del delito penal e invocando la jurisprudencia en materia de libertad de expresión”, afirmó el comunicador.

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de letras penal desestimó hoy las pruebas presentadas por la defensa del general en condición de retiro Roosevelt Hernández , durante la audiencia inicial del proceso que se le sigue por presuntos delitos cometidos contra cuatro periodistas.

Por su parte, los medios probatorios presentados por el Ministerio Público incluyeron testigos y pruebas documentales relacionadas con los periodistas afectados: Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.

Además, figuran publicaciones realizadas por las Fuerzas Armadas de Honduras, tanto en su periódico digital como en la versión impresa, en las que catalogan a tres de los afectados como “Sicarios de la verdad”.

Rodríguez explicó que también fueron incorporados elementos relacionados con la difusión de mensajes a través de redes sociales.

“Se están presentaron pruebas que el perito certificó, sobre cómo se difundieron todos estos mensajes de odio a través de las redes sociales. Pero, fundamentalmente, lo más preocupante es que hayan sido difundidos a través de una institución como las Fuerzas Armadas de Honduras”, sostuvo el periodista.

El Ministerio Público emitió un requerimiento fiscal contra Hernández el 29 de julio, por los ataques señalados contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras.