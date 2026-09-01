“Lo que queremos es justicia”: Dagoberto Rodríguez ante audiencia inicial contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- El director de Radio Cadena Voces, Dagoberto Rodríguez, afirmó este martes que espera justicia durante la audiencia inicial contra el general en condición de retiro Roosevelt Hernández, acusado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales a cuatro periodistas. El proceso se deriva de una serie de publicaciones difundidas el 26 de mayo de 2025 en el periódico digital de las Fuerzas Armadas de Honduras, donde cuatro periodistas fueron señalados como “Sicarios de la verdad”, que además dedicó cinco páginas a descalificar a los comunicadores. Los periodistas en el caso son Dagoberto Rodríguez, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra y José Adán López.

No obstante, durante el desarrollo de la audiencia, Rodríguez sostuvo que la acción judicial no representa una venganza ni una represalia, sino una defensa del ejercicio periodístico. “Lo que queremos es que se haga justicia y que en el futuro ningún periodista, por motivos de su trabajo, tenga que ser agredido, amenazado y también limitado en su derecho a la libertad de expresión. Eso no puede volver a ocurrir”, afirmó. Rodríguez agregó que, si la justicia resuelve favorablemente la acusación presentada por el Ministerio Público, el caso podría sentar un precedente para la protección de los periodistas.

“Esto, si al final la justicia resuelve favorablemente esta acusación formulada por el Ministerio Público, va a sentar un precedente a favor de todos los periodistas, de cada uno de ustedes que ejercen el periodismo”, señaló. Rodríguez recalcó que el proceso judicial contra el Hernández no busca defender únicamente los intereses de los cuatro comunicadores involucrados. Además, insistió en que la acción judicial no responde a intereses personales. “Eso es lo que estamos defendiendo. Hoy reitero, este no es un tema de venganza ni un tema de represalia, es básicamente justicia y el derecho de que se respete la labor de los periodistas y de los medios de comunicación”, aseguró.

Ministerio Público presentó publicaciones como pruebas