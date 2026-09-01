Gabriel Jesus: "Mi rodilla ya no es un problema; es el pasado"

Barcelona, España.- El delantero brasileño Gabriel Jesús, que este martes ha firmado como nuevo jugador del Barcelona hasta 2029, aseguró que las lesiones que ha sufrido en la rodilla forman parte del "pasado" y que ya no suponen "un problema" para él. "Los últimos dos años fueron muy complicados tras la lesión en la rodilla que me dejó casi un año fuera. Aparte de eso, estoy muy bien y me encuentro muy bien físicamente", afirmó el futbolista de Sao Paulo en su presentación como nuevo jugador del equipo de LaLiga EA Sports (Primera División española). El conjunto catalán ha pagado unos 10 millones de euros más variables al Arsenal inglés para reforzar la posición de delantero centro con este futbolista brasileño de 29 años.

Gabriel Jesus admitió que aceptó bajar "significativamente" su sueldo para cumplir "el sueño" de jugar en el Barcelona, al que también reconoció el "esfuerzo grande" que ha hecho para cerrar su contratación, procedente del Arsenal inglés. "Ha ido todo muy rápido. He pasado dos años difíciles, pero todos conocen mis cualidades y lo que puedo aportar. Estoy ilusionado de estar en un club tan grande como el Barcelona. Quiero dar las gracias a (el director deportivo, Anderson Luis de Souza) Deco y a (el entrenador, Hansi) Flick por la confianza", ha señalado. El brasileño insistió, en múltiples ocasiones, que no cree en las casualidades y que su "fuerte fe en Dios" le impulsó en los malos momentos para seguir "trabajando mucho" en el Arsenal, como ha hecho "siempre", hasta que hace una semana le comunicaron la posibilidad de fichar por el Barcelona.