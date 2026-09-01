Transportistas bloquean acceso al puerto de San Lorenzo por alza en combustibles

San Lorenzo, Valle.- El sector de transporte pesado mantiene desde las primeras horas de este martes 01 de septiembre una toma en la carretera Panamericana, específicamente en el acceso a la zona portuaria de San Lorenzo, Valle, como medida de presión para exigir al Gobierno una reducción en el precio de los combustibles.

Los conductores aseguran que el incremento en los costos de la gasolina y el diésel han elevado sus gastos, mientras que los precios que reciben por los servicios de transporte de carga no han aumentado en la misma proporción.

De acuerdo con los manifestantes, su principal demanda no consiste en aumentar el precio de los fletes, sino en conseguir una reducción en el costo de los carburantes y así, disminuir sus gastos operativos.