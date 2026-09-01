Transportistas bloquean acceso al puerto de San Lorenzo por alza en combustibles

San Lorenzo, Valle.- El sector de transporte pesado mantiene desde las primeras horas de este martes 01 de septiembre una toma en la carretera Panamericana, específicamente en el acceso a la zona portuaria de San Lorenzo, Valle, como medida de presión para exigir al Gobierno una reducción en el precio de los combustibles.
Los conductores aseguran que el incremento en los costos de la gasolina y el diésel han elevado sus gastos, mientras que los precios que reciben por los servicios de transporte de carga no han aumentado en la misma proporción.
De acuerdo con los manifestantes, su principal demanda no consiste en aumentar el precio de los fletes, sino en conseguir una reducción en el costo de los carburantes y así, disminuir sus gastos operativos.
Exigencias al presidente Nasry Asfura
Durante la protesta, Roger Sánchez, uno de los conductores que participa en la movilización, hizo un llamado al presidente Nasry Asfura para que intervenga en el conflicto y contribuya a encontrar una solución a las demandas planteadas por el gremio.
Sumado a esto, representantes del transporte pesado advirtieron que la toma continuará de manera indefinida mientras no reciban una respuesta satisfactoria de las autoridades, además de señalar que podrían intensificar las acciones de presión si no se establece un diálogo con el gobierno.
Limitaciones y origen de las tomas
Dicho bloqueo afecta principalmente el tránsito de vehículos de carga hacia la zona portuaria, aunque los manifestantes mantienen habilitada una pequeña brecha para permitir el paso de carros livianos y motocicletas, por lo que la circulación no permanece completamente interrumpida.
No está de más recordar que el reclamo se origina luego de que el sector de carga pesada expresara durante este año su preocupación por el impacto de los precios del combustible en sus operaciones, protagonizando acciones de presión en puntos estratégicos de la zona sur.
Mientras continúa la toma, los transportistas esperan una eventual respuesta de las autoridades y la posibilidad de instalar una mesa de diálogo que permita atender las exigencias del gremio sin afectar de manera prolongada el transporte de carga y la actividad portuaria de San Lorenzo.