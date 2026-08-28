¡Trancazo! Combustibles subirán hasta L1.95 a partir del lunes 31 de agosto

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Energía anunció el nuevo precio de los combustibles que estará vigentes a partir del lunes 31 de agosto, registrando un aumento considerable en el diesel.

La gasolina superior bajará 71 centavos en Tegucigalpa, teniendo un precio a partir de este lunes de L.137.91. En tanto, la gasolina regular bajará 29 centavos en la capital para tener un nuevo valor de L128.31 por galón.

El diesel tendrá un aumento de L1.95 por galón para pasar a costar L143.24, siempre en el sector centro-sur de Honduras. En este carburante, el gobierno informó que "mantiene el apoyo económico temporal al diesel, absorbiendo el ajuste de L1.95 por galón en Tegucigalpa y L1.86 en San Pedro Sula".