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Descubren camión cisterna repleto de droga en El Progreso, Yoro

Los agentes de investigación dieron a conocer que la droga incautada era transportada en la cisterna desde el departamento de Colón hacia Guatemala

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 08:21
Descubren camión cisterna repleto de droga en El Progreso, Yoro

Los equipos de la Policía Nacional interceptaron la cisterna en El Progreso, Yoro donde incautaron 60 paquetes de droga y fueron capturadas tres personas.

 FOTO: Cortesía Policía Nacional

Tegucigalpa, Honduras.-La Policía Nacional dio un duro golpe al narcotráfico al incautar 60 fardos de cocaína con aproximadamente 30 kilos cada uno.

El informe policial establece que la acción se ejecutó el jueves 27 de agosto cuando daban seguimiento a una cisterna que circulaba por la carretera CA-13 con procedencia del departamento de Colón y que su destino final sería Guatemala y el sector de salida sería la aduana de Corinto.

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Se dio a conocer que la cisterna fue interceptada a inmediaciones de El Progreso, Yoro y al hacerle la inspección se detectó varios depositos con compartimientos falsos.

Al momento de ser descubiertos se dio a conocer que habían los 60 fardos de cocaína con aproximadamente 30 kilos cada uno.

Las autoridades policiales esperan que se contabilice la cantidad y determinar la totalidad de la droga, pero se presume que la carga supera una tonelada de droga.

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En la operación de los agentes de la Policía Nacional fueron capturadas tres personas las que serán acusadas por el delito de tráfico de droga y que serían los responsables del transporte del alucinógeno.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía junto a las evidencias que fueron decomisadas para continuar con el proceso judicial que establece la ley.

Los equipos de investigación continúan con las operaciones para hacerle frente a las actividades ilícitas, especialmente el combate al narcotráfico y delitos conexos.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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