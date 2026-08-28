Famosa modelo confiesa que Messi intentó seducirla: Revela detalles de cómo ocurrió todo

Periodista hace impactante confesión de Lionel Messi y desata la polémica en redes sociales. ¿Le fue infiel a Antonella?
El nombre de Lionel Messi está acostumbrado a aparecer en los titulares por sus logros dentro de las canchas, aunque en distintos momentos su vida personal también ha sido objeto de rumores y comentarios en medios de espectáculos, especialmente en Paraguay.
Con el paso de los años, varias figuras del entretenimiento y mujeres vinculadas al ámbito profesional paraguayo aseguraron haber despertado el interés del futbolista argentino. Entre los nombres que han aparecido en este tipo de historias figuran la estudiante de periodismo Milena Foradaca Barrios, una fotógrafa profesional y Larissa Riquelme, reconocida internacionalmente como la “Novia del Mundial”.
Precisamente, Riquelme volvió a poner el tema sobre la mesa durante una entrevista en el programa “Campo de Minas”, presentado por la periodista Mina Feliciángeli. Allí, la modelo paraguaya habló de un supuesto episodio ocurrido hace varios años y que estaría relacionado con el capitán de la selección argentina.
Todo comenzó cuando la conductora planteó una particular elección: ser portada de una reconocida revista internacional o tener la oportunidad de entrevistar personalmente a Messi. La respuesta de Larissa llamó inmediatamente la atención.
“Con Messi no creo que pueda, por un antecedente que tengo, pero sí me encantaría”, respondió la exmodelo, dejando abierta la posibilidad de que existiera una historia previa entre ambos.
La conductora quiso conocer más detalles y le preguntó directamente cuál era ese antecedente al que hacía referencia. Riquelme entonces decidió ampliar su respuesta y señaló que “hubo ahí un ping pong con él”, para luego añadir: “hubo ahí unas cosillas, hace muchos años”.
La conversación tomó mayor interés cuando Feliciángeli quiso saber si había sido el propio Messi quien intentó establecer algún tipo de contacto con la modelo. Ante esa consulta, Riquelme respondió de manera afirmativa: “Él intentó acercarse hace muchos años”.
Finalmente, la paraguaya explicó que aquel supuesto acercamiento no se produjo de manera directa, sino mediante una tercera persona. Según su relato, el futbolista habría intentado acercarse “a través de otra persona”, quien habría actuado como intermediaria.
Las declaraciones volvieron a recordar otros episodios en los que Messi fue relacionado públicamente con mujeres paraguayas. Uno de los casos más comentados fue el de Milena Foradaca Barrios, quien en su momento aseguró que el delantero había mostrado interés en ella y que ambos habrían tenido comunicación mediante mensajes.
A esta historia también se suma el relato de una fotógrafa paraguaya, quien contó que habría llamado la atención del futbolista mientras trabajaba durante un evento internacional vinculado al entorno de la selección argentina.
Sin embargo, este tipo de versiones nunca han ocupado un lugar central en la imagen pública de Messi, cuyo entorno suele mantenerse al margen de los rumores relacionados con su vida privada. El argentino ha construido principalmente su figura pública alrededor de su extensa trayectoria y sus éxitos deportivos.
Mientras tanto, Larissa Riquelme continúa siendo una de las personalidades más reconocidas del entretenimiento paraguayo y mantiene una importante presencia tanto en medios de comunicación como en redes sociales.
Así, una nueva declaración de la recordada “Novia del Mundial” volvió a despertar la curiosidad en torno a aquellas historias que, durante años, han relacionado al astro argentino con distintas figuras paraguayas.
Messi mantiene una relación sana con su esposa Antonella y parece ser que estos rumores no causan nada en ellos.