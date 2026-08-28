Nadie más ganó esa plata: el premio económico que se agenció Olimpia tras vencer a Saprissa

Olimpia terminó de líder en su grupo en la Copa Centroamericana y se adjudicó una considerable cantidad de dinero como premio. Incluso, un premio que nadie más lo obtuvo.
Olimpia venció 2-1 a Saprissa con goles de Jorge Benguché y Emmanuel Hernández, los blancos terminaron con 12 puntos y Saprissa quedó con 9.
Ahora, Olimpia se medirá en cuartos de final de la Copa Centroamericana ante Luis Ángel Firpo de El Salvador, abriendo en El Salvador y cerrando en el Nacional.
Olimpia ya se había garantizado 160 mil dólares solo por su participación en la Copa Centroamericana, esto equivale a casi 4.3 millones de lempiras.
En tanto, por la clasificación se embolsaron otros 80 mil dólares, lo que representan dos millones de lempiras.
Pero no solo eso, Olimpia se agenció otros 40 mil dólares por el liderato general en fase de grupos. Es decir que el mejor equipo en la primera fase se llevaría esta cifra equivalente a poco más de un millón de lempiras.
Es así que Olimpia, hasta el momento, ya ha ganado 280 mil dólares: poco más de 7.5 millones de lempiras.
Y si Olimpia elimina al Luis Ángel Firpo ganará otros 80 mil dólares, por cada fase que se avanza se ganan 80 mil dólares a partir de acá.
En tanto, si Olimpia llega a la final y termina como campeón, solo por levantar el título será ganador de 200 mil dólares.
Los juegos de ida de cuartos de final en la Copa Centroamericana serán entre el 8-10 de septiembre y los de vuelta el 15-17 de septiembre. Olimpia cerrará su llave en el Nacional.