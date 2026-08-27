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La enorme llegada de la Ultra Fiel para decisivo juego de Olimpia ante Saprissa

Miles de aficionados del Olimpia llenaron las calles de Tegucigalpa que quedan cerca del estadio Nacional en su recorrido en la previa al encuentro ante el Saprissa por la copa Centroamericana

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 19:23
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El Olimpia nunca juega solo, la Ultra Fiel siempre está presente y esta vez no podían faltar y lo han hecho de una enorme forma.

 Fotos: David Romero
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El Olimpia se juega el liderato del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf ante el Saprissa de la Copa Centroamericana.
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Por lo que sus aficionados harán su parte en las gradas y ya lo han comenzado a hacer desde horas antes.
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Bien identificados, con una enorme caminata, banderas, tambores y hasta luces artificiales llegaron los hinchas del conjunto melenudo.
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La Ultra Fiel siempre hace un recorrido para hacer su llegada al estadio Nacional cuando juega el Olimpia y esta vez se lucieron.
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El grupo era grande, las calles se llenaron mientras caminaban los aficionados del Olimpia al estadio Nacional de Tegucigalpa.
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La emoción se vivió desde las calles, los cánticos se escuchaban de lejos, sí, llegaban los aficionados del Olimpia y se hacían sentir.
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Una hermosa foto de como se vio el gran grupo de aficionados en su llegada al estadio Nacional para el clásico centroamericano.
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La manda de La Ultra Fiel encabezaba este recorrido al estadio Nacional
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Desde horas de la tarde se vieron muchos aficionados que llegaban al estadio, el inmueble se pintará de rojo, blanco y azul
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Olimpia se disputa el liderato del Grupo C de la Copa Centroamericana y en las gradas estará bien representado por su barra la Ultra Fiel.
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