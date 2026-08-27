La enorme llegada de la Ultra Fiel para decisivo juego de Olimpia ante Saprissa

El Olimpia nunca juega solo, la Ultra Fiel siempre está presente y esta vez no podían faltar y lo han hecho de una enorme forma.
El Olimpia se juega el liderato del Grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf ante el Saprissa de la Copa Centroamericana.
Por lo que sus aficionados harán su parte en las gradas y ya lo han comenzado a hacer desde horas antes.
Bien identificados, con una enorme caminata, banderas, tambores y hasta luces artificiales llegaron los hinchas del conjunto melenudo.
La Ultra Fiel siempre hace un recorrido para hacer su llegada al estadio Nacional cuando juega el Olimpia y esta vez se lucieron.
El grupo era grande, las calles se llenaron mientras caminaban los aficionados del Olimpia al estadio Nacional de Tegucigalpa.
La emoción se vivió desde las calles, los cánticos se escuchaban de lejos, sí, llegaban los aficionados del Olimpia y se hacían sentir.
Una hermosa foto de como se vio el gran grupo de aficionados en su llegada al estadio Nacional para el clásico centroamericano.
La manda de La Ultra Fiel encabezaba este recorrido al estadio Nacional
Desde horas de la tarde se vieron muchos aficionados que llegaban al estadio, el inmueble se pintará de rojo, blanco y azul
Olimpia se disputa el liderato del Grupo C de la Copa Centroamericana y en las gradas estará bien representado por su barra la Ultra Fiel.