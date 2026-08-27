Aficionados del Saprissa sorprenden en su llegada para partido ante Olimpia

Un nuevo capítulo del clásico centroamericano, Olimpia recibe al Saprissa por el cierre de fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf
Un buen número de aficionados del Saprissa hicieron el viaje desde Costa Rica para el partido ante el Olimpia.
No es para menos, es el clásico centroamericanao, Olimpia y Saprissa se disputan el liderato del grupo C de la Copa Centroamericana
Cientos de hinchas hicieron un largo recorrido por las calles de Tegucigalpa previo al partido en el estadio Nacional
El estadio Nacional estará lleno, el Olimpia anunció que se vendieron todos los boletos de las localidades, pero pese a que la mayoría serán albos, habrá un buen grupo morado
Con grandes mantas, bien identificados y con cánticos los aficionados del Saprissa llegaron por la tarde al Nacional.
Este aficionado lleva una camisa de los países que ha visitado por ver al equipo de sus amores, el Saprissa.
El estadio Nacional José de la Paz Herrera se pintará de morado en alguna parte, pequeña, porque la mayoría será del Olimpia.
El Saprissa lidera la serie del clásico cuando se ha enfrentado al Olimpia, los ticos tienen ocho triunfos contra cinco y hay dos empates.
En este caso de haber un empate entre Olimpia y Saprissa, los de Eduardo Espinel terminarán ganando, ya que se quedarán el liderato del grupo.
Esto debido a que Saprissa tiene una tarjeta roja que fue ante el UMECIT y por eso el Olimpia terminaría como líder.
Si Olimpia recibe una tarjeta roja y terminan igualando, de igual forma los melenudos se quedarán con el grupo por estar mejor posicionados en el ranking.