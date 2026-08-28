Detención del abogado Osman Laínez no está vinculada al caso Angie Peña, aclara su familia

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Osman Laínez fue detenido el pasado jueves 27 de agosto, por suponerlo responsable de haber revelado el nombre de un testigo protegido del Ministerio Público. Sin embargo, su familia aclaró que su detención no está vinculada al caso de la desaparición de Angie Peña. El pasado 17 de agosto, en Roatán, fue asesinado Dereck McNeil, un testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña. Hoy, la familia del detenido asegura que el abogado Osman es ajeno a este caso y temen por su seguridad.

"Queremos dejar constancia de manera clara y categórica que el abogado Osman Josué Laínez Herrera no está vinculado ni relacionado con el caso de Angie Peña, ni tiene participación alguna en los hechos que se investigan en dicho caso", escribió la familia del abogado. Aseguraron que el abogado se encuentra llevando un proceso completamente distinto y ajeno al caso de Angie Peña: "Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación que se abstengan de asociar su nombre, imagen o actividad profesional con dicho caso cuando no exista fundamento para ello". La familia del abogado detenido informó que tiene "temor por su seguridad e integridad personal" y solicitó a las autoridades "que valoren y adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad física".