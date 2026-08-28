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Detención del abogado Osman Laínez no está vinculada al caso Angie Peña, aclara su familia

La familia del abogado Osman Laínez aclaró que su detención no tiene relación con el caso de la desaparición de Angie Peña y temen por su seguridad. Aquí los detalles

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 07:31
Detención del abogado Osman Laínez no está vinculada al caso Angie Peña, aclara su familia

Tras su detención, varios medios de comunicación especularon que su caso estaba vinculado a la desaparición de Angie Peña, debido al reciente asesinato de McNeil, testigo protegido de ese caso. Hoy su familia aclara que nada la vincula a ese proceso.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El abogado Osman Laínez fue detenido el pasado jueves 27 de agosto, por suponerlo responsable de haber revelado el nombre de un testigo protegido del Ministerio Público. Sin embargo, su familia aclaró que su detención no está vinculada al caso de la desaparición de Angie Peña.

El pasado 17 de agosto, en Roatán, fue asesinado Dereck McNeil, un testigo protegido en el caso de la desaparición de Angie Peña. Hoy, la familia del detenido asegura que el abogado Osman es ajeno a este caso y temen por su seguridad.

Abogado Osman Laínez habría revelado la identidad de un testigo protegido

"Queremos dejar constancia de manera clara y categórica que el abogado Osman Josué Laínez Herrera no está vinculado ni relacionado con el caso de Angie Peña, ni tiene participación alguna en los hechos que se investigan en dicho caso", escribió la familia del abogado.

Aseguraron que el abogado se encuentra llevando un proceso completamente distinto y ajeno al caso de Angie Peña: "Solicitamos respetuosamente a los medios de comunicación que se abstengan de asociar su nombre, imagen o actividad profesional con dicho caso cuando no exista fundamento para ello".

La familia del abogado detenido informó que tiene "temor por su seguridad e integridad personal" y solicitó a las autoridades "que valoren y adopten las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida e integridad física".

ATIC captura a abogado señalado de revelar identidad de testigo protegido

Cabe aclarar que el portavoz del MP en la zona norte, Elvis Guzmán, al momento de la detención de Laínez, sostuvo que "no puedo confirmar si efectivamente se trata o no de ese caso; vamos a esperar lo que va a plasmar en el informe la ATIC".

El abogado fue detenido tras un allanamiento en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés.

A Laínez Herrera se le detuvo por su supuesta participación en los delitos de revelación de identidad de testigo protegido y tráfico de influencias cometido por particular.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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