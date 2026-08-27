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Dictan prisión preventiva para Jeremías Ávila, acusado del asesinato de Dereck McNeil

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Jeremías Ávila, acusado por el asesinato del abogado Dereck McNeil, ocurrido en Roatán

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 21:00
Dictan prisión preventiva para Jeremías Ávila, acusado del asesinato de Dereck McNeil

El asesinato de McNeil tuvo lugar el pasado lunes 17 de agosto de 2026 en Roatán.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Cortés.- El portavoz del Poder Judicial de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó este jueves 27 de agosto que se dictó prisión preventiva contra Jeremías Ávila, acusado como supuesto responsable del asesinato del abogado Dereck McNeil, ocurrido en Roatán, Islas de la Bahía.

"Así es en la determinación de la jueza de letras penal con jurisdicción nacional que conoce de la causa Jeremías T J Ávila Dilbert como supuesto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Dereck Isaac McNeil James. Y una vez que esta resolución quede firme va a programar la audiencia preliminar", indicó.

Barahona apuntó que la resolución judicial se deriva de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y los elementos expuestos por la defensa. Entre los indicios analizados destacan las pruebas documentales, periciales y testificales, así como la información extraída de cámaras de seguridad.

"Con la reproducción de los vídeos hay un alto porcentaje de esa probabilidad de la participación del encausado y se han reflejado los indicios racionales suficientes para que se aplique esta medida cautelar de la prisión preventiva", detalló.

Barahona subrayó que, tras evaluar la voluminosa información extraída como parte de las investigaciones, se encontraron indicios racionales suficientes que sustentan la medida de prisión preventiva contra el imputado.

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Asimismo, informó que Jeremías Ávila permanecerá recluido en el centro penitenciario de El Porvenir, Atlántida, mientras continúa el proceso judicial en su contra, además que el proceso judicial continuará con la audiencia preliminar, siempre que la defensa técnica del imputado no decida recurrir la resolución ante una instancia superior, que, de no presentarse dicho recurso, la judicatura dará continuidad al proceso conforme a lo establecido.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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