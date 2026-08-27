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Hondureños dicen presente con donaciones para llevar comida a las familias del Corredor Seco

Las personas que quieren colaborar pueden seguir haciéndolo hasta la próxima semana, cuando un equipo de EL HERALDO volverá a las zonas donde miles de familias sufren por la sequía

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 18:17

Tegucigalpa, Honduras.- Personas solidarias han dicho presente y colaborado con alimentos para llevarles a las familias del Corredor Seco, que están sufriendo por la sequía que acabó con sus cosechas.

Desde que inició la campaña algunas personas han colaborado con granos básicos, como arroz, frijoles, harinas, pastas, sal, azúcar café, manteca, salsas de tomate y otros han realizado transferencias bancarias.

Los amantes de los animales también han donado alimentos para los perros y gatos que están esqueléticos, debido a la falta de comida.

Hondureños responden a la campaña para familias afectadas por sequía

Don Enrique Galeas hoy dijo presente, pero expresó que no era necesario que se le tomaran fotografías, también lo hicieron los esposos Ingrid Buck y Hector Suazo, “llevenle a la señora que está sufriendo”, solicitaron.

EL HERALDO Plus reveló la crisis humana que están viviendo miles de familias en las regiones que han sido impactadas en el Corredor Seco, donde la lluvia no ha llegado este año, y los cultivos de maíz y frijoles se perdieron.

Con las donaciones de transferencias se compraron alimentos.

Con las donaciones de transferencias se compraron alimentos.

 ((Foto: Marvil Salgado))

Comienza a empacar

Los colaboradores de EL HERALDO han realizado compras con el dinero que han donado los lectores de buen corazón, y ya comenzaron a empacar las primeras raciones de alimentos, tanto para las personas como para los animalitos.

Las personas que quieran colaborar todavía están a tiempo de hacerlo para poder llegar a más familias que necesitan de granos básicos, así como de insumos de limpieza personal y del hogar.

Puedes hacer tus donaciones de víveres en las instalaciones de EL HERALDO, en la colonia Loarque, salida al sur de Tegucigalpa, frente a Ferromax.

En equipo de EL HERALDO ya comenzó a empacar las primeras donaciones.

En equipo de EL HERALDO ya comenzó a empacar las primeras donaciones.

 ((Foto: Alex Pérez))
Ayudemos: dona alimentos para llevar a las familias afectadas por la sequía

También te puedes comunicar al número celular (+504) 9940-0221 para consultar cómo hacer el donativo.

Las personas que quieran donar por transferencias lo pueden hacer a la cuenta BAC 729815571, a nombre de Denis Eduardo Domínguez Cárcamo, ya que los fondos están siendo destinados para la compra de los alimentos.

Las entregas se proyectan realizar en el transcurso de la próxima semana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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