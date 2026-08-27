Hondureños dicen presente con donaciones para llevar comida a las familias del Corredor Seco

Tegucigalpa, Honduras.- Personas solidarias han dicho presente y colaborado con alimentos para llevarles a las familias del Corredor Seco, que están sufriendo por la sequía que acabó con sus cosechas. Desde que inició la campaña algunas personas han colaborado con granos básicos, como arroz, frijoles, harinas, pastas, sal, azúcar café, manteca, salsas de tomate y otros han realizado transferencias bancarias. Los amantes de los animales también han donado alimentos para los perros y gatos que están esqueléticos, debido a la falta de comida.

Don Enrique Galeas hoy dijo presente, pero expresó que no era necesario que se le tomaran fotografías, también lo hicieron los esposos Ingrid Buck y Hector Suazo, “llevenle a la señora que está sufriendo”, solicitaron.

EL HERALDO Plus reveló la crisis humana que están viviendo miles de familias en las regiones que han sido impactadas en el Corredor Seco, donde la lluvia no ha llegado este año, y los cultivos de maíz y frijoles se perdieron.



Comienza a empacar

Los colaboradores de EL HERALDO han realizado compras con el dinero que han donado los lectores de buen corazón, y ya comenzaron a empacar las primeras raciones de alimentos, tanto para las personas como para los animalitos. Las personas que quieran colaborar todavía están a tiempo de hacerlo para poder llegar a más familias que necesitan de granos básicos, así como de insumos de limpieza personal y del hogar. Puedes hacer tus donaciones de víveres en las instalaciones de EL HERALDO, en la colonia Loarque, salida al sur de Tegucigalpa, frente a Ferromax.