Olimpia vs Saprissa EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Copa Centroamericana en directo

6:10 PM - Barra organizada del Saprissa ya se encuentra en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia de Honduras y Saprissa de Costa Rica, ya clasificados a cuartos de la Copa Centroamericana de la Concacaf , se juegan el jueves en Tegucigalpa el liderato del grupo C tras llegar igualados con nueve puntos y el mismo balance goleador, en un duelo que Eduardo Espinel califica de final y Hernán Medford considera un clásico, con bajas en ambos equipos.

6:00 PM - Bienvenidos al minuto a minuto del partidazo entre Olimpia y Saprissa por Copa Centroamericana de Concacaf.

El equipo hondureño no contará en sus filas con el centrocampista Michael Chirinos, uno de sus mejores integrantes, por una lesión en el rostro que sufrió el pasado domingo en el partido contra Olancho por la cuarta fecha del torneo hondureño Apertura.

Para el entrenador de los 'Leones' del Olimpia, el uruguayo Eduardo Espinel, el juego contra el 'Monstruo Morado' del Saprissa, "será una final" y el objetivo de su equipo es "ganar la Copa Centroamericana" tras el fallido intento en la pasada edición.

Espinel considera que al Olimpia "no le sobra nada" y está para "competirle a cualquier rival", pese a la seguidilla de partidos entre los del torneo local y la Copa Centroamericana.

El timonel del Saprissa, Hernán Medford, indicó que el Olimpia le merece "respeto" y que el duelo del jueves será otro "clásico centroamericano" en el que los dos equipos pelearán "el liderato" del grupo C.

Medford, quien ha dirigido a la selección de Honduras y al equipo hondureño Real España, no contará para el juego contra el Olimpia con los delanteros Bancy Hernández y Luis Javier Paradela, y el defensa Fidel Escobar.

Los otros equipos que integran el grupo C son Deportivo Mixco, de Guatemala; Alianza FC y Umecit FC, los dos últimos de Panamá, ya eliminados.