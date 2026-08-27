Ministro de Seguridad deberá rendir cuentas ante CN sobre extorsión y crimen organizado

Durante la comparecencia se prevé abordar el comportamiento de la incidencia delictiva, con especial énfasis en el combate al delito de la extorsión y las estructuras del crimen organizado.

El encuentro tiene como objetivo principal recibir un informe detallado sobre la situación actual de la seguridad pública en el país y analizar el impacto de las iniciativas normativas aprobadas recientemente por el Poder Legislativo .

Tegucigalpa, Honduras.- La junta directiva y los jefes de las distintas bancadas del Congreso Nacional sostendrán una reunión el lunes 31 de agosto con el ministro de Seguridad , Gerzon Velásquez , y la cúpula de la Policía Nacional .

Asimismo, el espacio servirá para identificar eventuales vacíos legales que requieran ser subsanados mediante reformas al marco normativo vigente.

"El día lunes 31 de agosto en la reunión de jefes de bancada y junta directiva ha sido convocado el ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, con toda la cúpula de la Policía Nacional para que venga a brindar un informe de las diferentes situaciones en que está actualmente la seguridad de nuestro país", expresó Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional.

Desde la secretaría del Poder Legislativo se enfatizó la disposición de las fuerzas políticas para evaluar modificaciones al Código Penal u otros instrumentos jurídicos que fortalezcan el trabajo operativo de los organismos de seguridad del Estado.

La intención parlamentaria apunta a perfeccionar las herramientas legales requeridas para contrarrestar el incremento de los hechos violentos en el territorio nacional.

"Aquí es donde tenemos que unirnos todos para la lucha contra la criminalidad y los diferentes delitos; ya se aprobaron varios proyectos, pero queremos escucharles qué tan efectivo ha sido lo que aprobó este Congreso Nacional y qué más necesitan", afirmó el diputado Ledezma.

El directivo remarcó que la convocatoria realizada por la presidencia del Legislativo busca articular un frente común entre los distintos poderes e instituciones del Estado encargados de la persecución penal.

En ese sentido, no se descarta la asignación de partidas presupuestarias complementarias en caso de que las autoridades policiales justifiquen la necesidad de mayores recursos para labores operativas y de inteligencia.

"Por eso es importante esta reunión para articular esfuerzos; si hay que hacer aún mayores reformas, pues las vamos a hacer, e igualmente si se necesita más presupuesto, esa es una de las facultades que tenemos", manifestó el parlamentario.

Respecto a los cuestionamientos de algunos sectores sobre la gestión en materia de seguridad, la secretaría de la cámara descartó que la comparecencia responda a un proceso de interpelación o censura contra el titular del ramo.

Por el contrario, la directiva sostuvo que la reunión busca respaldar las labores de contención delictiva e integrar las acciones de la Policía Nacional con el Ministerio Público y el Poder Judicial.