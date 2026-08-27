Carismáticas y derrochando belleza: Así son las palillonas del Instituto Vuelo de Águila

Las palillonas del Instituto Vuelo de Águila ya se perfilan como unas de las favoritas para los desfiles patrios. ¿Quiénes son y qué las hace únicas? Aquí se las presentamos.
En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO visitamos este instituto, donde sus estudiantes demostraron estar más que listos para celebrar las fiestas patrias.
Con un carisma impresionante, coreografías únicas y sin miedo a las cámaras, las jovencitas lo darán todo para celebrar los 205 años de independencia patria. Conózcalas una a una a continuación.
Sailyn Anahí Bonilla Salgado, de 16 años de edad, cursa el undécimo grado de Informática.
Allison Montserrat Barrientos Flores, de 14 años, cursa el octavo grado.
Gina Valeria Brizio Zelaya, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato Técnico en Ciencias y Humanidades.
Zoe Jimena Zúniga Raudales, de 15 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Isabella Jireh Ordóñez, de 13 años, cursa el octavo grado.
Ana Sofía Lanza, de 13 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Bianca Lemus Sánchez, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Mirjhan Hernández Ordóñez, de 15 años de edad, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.
Brittany Abigail Bonilla Salgado, de 14 años, cursa el noveno grado.
Yathely Marian Palma Cálix, de 15 años, estudia la carrera de Ciencias y Letras.
El Instituto Vuelo de Águila prepara uno de los grandes shows para estas fiestas patrias, y sus palillonas serán protagonistas de una presentación llena de energía, carisma y talento que promete poner a bailar y disfrutar al pueblo hondureño.