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Carismáticas y derrochando belleza: Así son las palillonas del Instituto Vuelo de Águila

Sin miedo a las cámaras, carismáticas y llenas de belleza, las palillonas del Instituto Vuelo de Águila se perfilan como unas de las favoritas para deslumbrar en los desfiles del 15 de septiembre.

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 16:00
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Las palillonas del Instituto Vuelo de Águila ya se perfilan como unas de las favoritas para los desfiles patrios. ¿Quiénes son y qué las hace únicas? Aquí se las presentamos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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En el Tour de Independencia 2026 de EL HERALDO visitamos este instituto, donde sus estudiantes demostraron estar más que listos para celebrar las fiestas patrias.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Con un carisma impresionante, coreografías únicas y sin miedo a las cámaras, las jovencitas lo darán todo para celebrar los 205 años de independencia patria. Conózcalas una a una a continuación.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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Sailyn Anahí Bonilla Salgado, de 16 años de edad, cursa el undécimo grado de Informática.

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Allison Montserrat Barrientos Flores, de 14 años, cursa el octavo grado.

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Gina Valeria Brizio Zelaya, de 16 años, cursa el undécimo grado de Bachillerato Técnico en Ciencias y Humanidades.

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Zoe Jimena Zúniga Raudales, de 15 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Isabella Jireh Ordóñez, de 13 años, cursa el octavo grado.

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Ana Sofía Lanza, de 13 años, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Bianca Lemus Sánchez, de 16 años, cursa el undécimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Mirjhan Hernández Ordóñez, de 15 años de edad, cursa el décimo grado de la carrera de Ciencias y Letras.

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Brittany Abigail Bonilla Salgado, de 14 años, cursa el noveno grado.

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Yathely Marian Palma Cálix, de 15 años, estudia la carrera de Ciencias y Letras.

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El Instituto Vuelo de Águila prepara uno de los grandes shows para estas fiestas patrias, y sus palillonas serán protagonistas de una presentación llena de energía, carisma y talento que promete poner a bailar y disfrutar al pueblo hondureño.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
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