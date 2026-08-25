Ellas llevarán belleza y ritmo a los desfiles: conoce a las palillonas del Liceo Heiner Reyes

Con sonrisas, elegancia y mucha energía, las palillonas del Liceo Heiner Reyes afinan cada detalle para su presentación en las fiestas patrias.
Al ritmo de la banda y con pasos perfectamente coordinados, las jóvenes ensayan con entusiasmo para lucirse en los desfiles del 15 de septiembre y llenar de color y alegría las calles de Tegucigalpa.
El último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática cursa Astrid Michelle Sánchez Soriano, de 17 años.
Ruth Estefanía Laínez Aguirre tiene 17 años y cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
Ella es Ruth Isabella Godoy Díaz, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.
En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Libny Diangela López Maldonado, de 16 años.
Brittany Nicole Vásquez Vaca, de 13 años, cursa octavo grado.
Valeria Camila Cortez Maldonado, de 16 años, estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Yenci Carolina Aguilar Hernández, de 17 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Nathaly Lizbeth Bejarano Pavón tiene 13 años y estudia octavo grado.