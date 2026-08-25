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Ellas llevarán belleza y ritmo a los desfiles: conoce a las palillonas del Liceo Heiner Reyes

Con entusiasmo y coordinación, las palillonas del Liceo Heiner Reyes se preparan para recorrer las calles de Tegucigalpa. Su energía y color serán parte de la celebración del 15 de septiembre

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 14:00
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Con sonrisas, elegancia y mucha energía, las palillonas del Liceo Heiner Reyes afinan cada detalle para su presentación en las fiestas patrias.

 Fotos: Marvin Salgado | EL HERALDO
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Al ritmo de la banda y con pasos perfectamente coordinados, las jóvenes ensayan con entusiasmo para lucirse en los desfiles del 15 de septiembre y llenar de color y alegría las calles de Tegucigalpa.

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El último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática cursa Astrid Michelle Sánchez Soriano, de 17 años.

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Ruth Estefanía Laínez Aguirre tiene 17 años y cursa el último año del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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Ella es Ruth Isabella Godoy Díaz, de 17 años, cursa undécimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

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En décimo grado del Bachillerato en Ciencias y Humanidades, Libny Diangela López Maldonado, de 16 años.

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Brittany Nicole Vásquez Vaca, de 13 años, cursa octavo grado.

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Valeria Camila Cortez Maldonado, de 16 años, estudia el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

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Yenci Carolina Aguilar Hernández, de 17 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Nathaly Lizbeth Bejarano Pavón tiene 13 años y estudia octavo grado.

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