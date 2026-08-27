Director de la USTDA llega a Casa Presidencial para reunirse con el presidente Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la República, Nasry Asfura, se reúne la tarde de este jueves con Thomas R. Hardy, subdirector y director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA).
El encuentro se desarrolla en Casa Presidencial, donde el funcionario estadounidense llegó acompañado por personal de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Durante la reunión, Asfura y Hardy abordarán diversos temas relacionados con la cooperación entre Honduras y Estados Unidos.
La visita del funcionario de la USTDA se desarrolla en el marco de los acercamientos entre ambos países para tratar asuntos de interés común.
Una vez concluido el encuentro, se tiene prevista una comparecencia en el Salón Morazán de Casa Presidencial.
La USTDA es la principal agencia del gobierno estadounidense en el desarrollo de infraestructura crítica en el extranjero, promoviendo las prioridades estratégicas compartidas de los Estados Unidos y sus socios internacionales mediante el despliegue de la experiencia tecnológica estadounidense.
Su perfil
Thomas R. Hardy se desempeña como Subdirector y Director de Operaciones de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA), ejerciendo las funciones y responsabilidades del Director de la Agencia.
La Administración Trump lo nombró Director Interino de la USTDA en enero de 2025, antes de que asumiera su cargo actual en noviembre de 2025.
Hardy lidera los esfuerzos globales de la Agencia para impulsar proyectos de infraestructura de alta calidad que fortalezcan la seguridad nacional de los Estados Unidos, generen oportunidades de exportación para bienes y servicios estadounidenses y apoyen la creación de empleo en el país.
Anteriormente, el presidente Trump lo nombró director interino de la USTDA entre 2017 y 2020, periodo durante el cual contribuyó a transformar la agencia para adaptarla a las exigencias de un entorno global en constante evolución.
También ha ocupado diversos cargos de liderazgo en la agencia, entre ellos director de políticas y gestión de programas, jefe de gabinete y director nacional para las regiones de Asia Oriental y África subsahariana.