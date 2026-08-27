Detienen a abogado sospechoso de revelar la identidad de un testigo protegido del MP

San Pedro Sula, Honduras.- Un abogado fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por suponerlo responsable de haber revelado la identidad de un testigo protegido del Ministerio Público (MP).
Elvis Guzmán, portavoz del MP, aseguró que aún investigan a qué caso se le está vinculando al profesional del derecho. El sospechoso fue detenido en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés.
"Esta es una operación que se ha efectuado por parte de la ATIC, donde se ordenó la detención preventiva de un abogado porque supuestamente había revelado la identidad de un testigo protegido", confirmó Guzmán.
Seguidamente, explicó que: "Son acciones que están todavía en proceso de investigación para que en su momento el Ministerio Público pueda tener los insumos correspondientes para presentar un requerimiento fiscal por este delito que supuestamente había cometido al revelar la identidad de un testigo protegido del Ministerio Público".
Al ser consultado si el sospechoso estaría ligado al crimen del testigo protegido en el caso de Angie Peña, Dereck McNeil, asesinado en Roatán el pasado 17 de agosto, el portavoz respondió: "No puedo confirmar si efectivamente se trata o no de ese caso; vamos a esperar lo que va a plasmar en el informe la ATIC".
Guzmán explicó que "las penas son mínimas, pero hay efectos colaterales que el Ministerio Público puede solicitar durante el proceso o incluso puede solicitar que a este abogado se le suspenda de su ejercicio como tal".
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado a qué caso estaría ligado el abogado sospechoso de revelar el nombre de un testigo protegido.