Detienen a abogado sospechoso de revelar la identidad de un testigo protegido del MP

San Pedro Sula, Honduras.- Un abogado fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por suponerlo responsable de haber revelado la identidad de un testigo protegido del Ministerio Público (MP).

Elvis Guzmán, portavoz del MP, aseguró que aún investigan a qué caso se le está vinculando al profesional del derecho. El sospechoso fue detenido en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés.

"Esta es una operación que se ha efectuado por parte de la ATIC, donde se ordenó la detención preventiva de un abogado porque supuestamente había revelado la identidad de un testigo protegido", confirmó Guzmán.