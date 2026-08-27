Una edición coleccionable para conocer los Símbolos Patrios

Para conocer su origen, significado y evolución, EL HERALDO publica una nueva edición coleccionable dedicada a estos emblemas nacionales, descargable en su versión digital e inserta en su edición impresa.

Tegucigalpa, Honduras.- Los Símbolos Patrios son mucho más que representaciones oficiales: cuentan parte de la historia de Honduras y reflejan la identidad de sus habitantes.

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional forman parte de los principales símbolos que identifican a Honduras. A ellos se suman otros emblemas que representan el territorio y la riqueza natural del país, como el mapa, la Flor Nacional, el Ave Nacional y el venado cola blanca.

Cada uno tiene una historia particular y surgió en diferentes momentos de la vida nacional. Conocerla permite entender por qué estos elementos llegaron a convertirse en representaciones de la identidad hondureña y cómo han acompañado al país a lo largo de su historia.

La nueva edición coleccionable de EL HERALDO reunirá información sobre estos símbolos para acercar a los lectores a su origen, sus características y el significado que tienen para Honduras, una tradición del rotativo en el Mes de la Independencia: septiembre, pero que se publican con antelación para que sea aprovechada por los escolares y colegiales.

Descargue aquí esta edición especial.