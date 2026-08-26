Festejo de Marathón, amargura de Diego, tristeza de Real Estelí y ¿quién es la bella chica?

El Marathón hace historia, avanza por primera vez a siguiente fase de la Copa Centroamericana luego de golear al Real Estelí en el Morazán
El Real Estelí sorprendió al andar esta bella chica entre el cuerpo técnico, ella es la doctora Fabiola Gaitán, quien también es nutricionista del equipo nicaragüense.
La fiesta verdolaga empezó con el gol de Brian Farioli, con eso los de Rudman se empezaban a meter a cuartos de la Copa Centroamericana.
La belleza en las gradas no podía faltar y Marathón eso sí tiene, que siempre hace llegar lindas chicas al estadio cuando juega de local.
Javier Arriaga se encargó de aumentar la fiesta en el Morazán con un cabezazo aumentaba la ventaja.
Y fue el colombiano Yairo Moreno que cerró la goleada de 3-0 sobre el Real Estelí de Nicaragua.
La tristeza de los nicaragüenses era de esperarse, se fueron al camerino con cara de pocos amigos mientras los verdolagas seguían su fiesta.
Al igual Diego Vázquez salió muy incómodo, su cara lo decía todo, querían ese boleto a cuartos y no pudieron ante el Marathón en el Morazán.
En cambio Silvio Rudman lo festejaba con sus jugadores y cuerpo técnico, su alegría se notaba desde lejos, no es para menos, hizo historia al clasificar a los verdes por primera vez a siguiente fase de Copa Centroamericana.
Los jugadores del Real Estelí estuvieron cerca, con un empate lo lograban, pero no pudieron ante el Marathón y vuelven a quedarse en la fase de grupos.
En las gradas fueron captadas las bellas damas aficionadas del conjunto sampedrano.
Marathón ahora espera rival en la siguiente fase de la Copa Centroamericana.