Chica deslumbra, Marathón con varias altas y Real Estelí quiere gloria en Copa Centroamericana

Marathón a dura prueba ante Real Estelí en Copa Centroamericana. El ambientazo previo al arranque del partido de Copa Centroamericana.
"Rolin" Peña y Mario Beata afinan destalles desde tempranas horas para que el partido internacional se desarrolle con normalidad.
El cuerpo arbitral comandado por el guatemalteco Cristhofer Corado en reconocimiento del terreno de juego
Los jugadores de Real Estelí se muestran positivos en poder sella la clasificación en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El equipo verdolaga no se las pondrá fácil e internarán "salir a matar" desde los primeros minutos del compromiso.
La hermosa chica que se robó las miradas en la previa del Marathón vs Real Estelí. Ella es parte del staff de Real Estelí.
Los hinchas del equipo nicaragüense se ubicaron en el sector de preferencia del coloso sampedrano.
Los aficionados no viajaron con las manos vacías y llegaron con instrumentos de percusión para apoyar a su amado Real Estelí.
Otras de las lindas chicas que deslumbró en la previa del partido de Copa Centroamericana.
Marathón tiene una importante alta para este juego. Alberth Elis se reincorpora tras varias semanas lesionado.
José “Pajarito” Aguilera y Nayrobi Vargas son las únicas bajas de Marathón para enfrentar a Real Estelí.
Por su parte, Real Estelí llega con gran parte de su plantel, solo pierden a Héctor Aranda por acumulación de amarillas.
La guapa aficionada verdolaga que captó el lente de EL HERALDO en el estadio Francisco Morazán.
Jonathan Rougier es la gran apuesta de Marathón en el marco. Estará defendiendo los ataques del conjunto nica.
El futbolista de Marathón Alexy Vega está lesionado, pero llegó para apoyar esta noche a sus compañeros.
Una buena cantidad de aficionados llegaron al Morazán para el Marathón vs Real Estelí que arranca a partir de las 6:30 PM.