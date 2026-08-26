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Chica deslumbra, Marathón con varias altas y Real Estelí quiere gloria en Copa Centroamericana

Te mostramos el ambiente en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula previo al Marathón vs Real Estelí

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 17:18
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Marathón a dura prueba ante Real Estelí en Copa Centroamericana. El ambientazo previo al arranque del partido de Copa Centroamericana.

Fotos: Neptali Romero y Yoseph Amaya / EL HERALDO.
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"Rolin" Peña y Mario Beata afinan destalles desde tempranas horas para que el partido internacional se desarrolle con normalidad.
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El cuerpo arbitral comandado por el guatemalteco Cristhofer Corado en reconocimiento del terreno de juego
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Los jugadores de Real Estelí se muestran positivos en poder sella la clasificación en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

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El equipo verdolaga no se las pondrá fácil e internarán "salir a matar" desde los primeros minutos del compromiso.

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La hermosa chica que se robó las miradas en la previa del Marathón vs Real Estelí. Ella es parte del staff de Real Estelí.

Neptali-R
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Los hinchas del equipo nicaragüense se ubicaron en el sector de preferencia del coloso sampedrano.

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Los aficionados no viajaron con las manos vacías y llegaron con instrumentos de percusión para apoyar a su amado Real Estelí.

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Otras de las lindas chicas que deslumbró en la previa del partido de Copa Centroamericana.

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Marathón tiene una importante alta para este juego. Alberth Elis se reincorpora tras varias semanas lesionado.

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José “Pajarito” Aguilera y Nayrobi Vargas son las únicas bajas de Marathón para enfrentar a Real Estelí.
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Por su parte, Real Estelí llega con gran parte de su plantel, solo pierden a Héctor Aranda por acumulación de amarillas.

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La guapa aficionada verdolaga que captó el lente de EL HERALDO en el estadio Francisco Morazán.

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Jonathan Rougier es la gran apuesta de Marathón en el marco. Estará defendiendo los ataques del conjunto nica.

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El futbolista de Marathón Alexy Vega está lesionado, pero llegó para apoyar esta noche a sus compañeros.

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Una buena cantidad de aficionados llegaron al Morazán para el Marathón vs Real Estelí que arranca a partir de las 6:30 PM.
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