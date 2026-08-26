Buena plata: el premio económico para Motagua por avanzar en Copa Centroamericana

Motagua avanzó a la siguiente fase de Copa Centroamericana tras empatar en Guatemala y con ello se agenció un premio económico considerable. Este premio puede seguir aumentando si avanza en la fase eliminatoria.
Motagua empató 1-1 vs Municipal en Ciudad de Guatemala y logró su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana. El jueves por la noche conocerá su rival.
Rodrigo de Olivera marcó la diana azul en el estadio El Trebol, ya sobre el final se dio la paridad local, pero no ajustó y fue Motagua quien avanzó.
No obstante, Motagua avanzó como segundo lugar por debajo del Cartaginés de Costa Rica. El segundo lugar se dio porque recibió más cartulinas amarillas.
De esta manera, Motagua enfrentará a un primer lugar de grupo y esto se definirá el jueves en horas de la noche. ¿De cuánto es el premio económico para los azules?
Motagua ya había garantizado 160 mil dólares solo por su participación en la Copa Centroamericana, esto equivale a casi 4.3 millones de lempiras.
En tanto, por la clasificación se embolsaron otros 80 mil dólares, lo que representa dos millones de lempiras. Hasta el momento, Motagua ya tiene en su bolsa 240 mil dólares.
Si los campeones de Honduras avanzan en cuartos de final, ganarán otros 80 mil dólares. De continuar a semifinales, final y si llegara a salir campeón, el precio aumentará.
Aparte de Motagua, Olimpia también tiene garantizada esta cifra porque aseguraron su clasificación a cuartos de final en la fecha tres de la Copa Centroamericana.
Javier López, DT español, busca darle a Motagua un nuevo título centroamericano, segundo en la historia del club. El primero lo obtuvo en el 2007 de la mano de Ramón Maradiaga.