'Muma' Bernárdez y Limber Pérez se enfrascan en pelea: "Vos en la Selección no existías"

Los exjugadores Víctor "Muma" Bernández y Limber Pérez se enfrascaron en una pelea verbal al punto que Bernández acusó a Pérez de decir calumnias y difamaciones. ¿Qué fue lo que pasó?
Todo se origina por el tercer lugar que Honduras obtuvo en 2001 en la Copa América donde Limber Pérez tuvo participación, sobre todo por su actuación ante Brasil en cuartos de final.
Bernández tiene ya varios años residiendo en Estados Unidos y ahí fue consultado por un hondureño que le preguntó qué pensaba de Limber Pérez, quien en sus redes presume de este tercer puesto y la medalla que obtuvieron.
"Muma", mundialista con Honduras en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dijo que Limber Pérez fue un jugador normal y nunca fue la primera opción en la lateral derecha de la Selección.
A su vez, Bernárdez reconoció que Pérez aprovechó la oportunidad en esa Copa America, pero siempre fue un jugador normal que no llegó a trascender.
Eso no le gustó a Limber Pérez al grado de decirle que "no tiene esto (medallas). Nosotros le ganamos a Eslovenia y nos dio una Copa Carlsberg, le ganamos a Uruguay..."
Y añadió: "Nadie puede venir a criticarnos a la generación que le dimos un tercer lugar en la Copa América". A su vez, comentó que Bernárdez amenazó a Rueda para que le diera minutos en el Mundial del 2010.
Ante ello, el exdefensor respondió: "De mí no te voy a hablar, te molestaste porque dije que fuiste regular y que hubo mejores jugadores que vos..."
Y añadió: "Vos en la Selección no existías, solo jugadores un par de partidos y ahí. Hablás que tuviste 12 años de carrera y un chico que acaba de llegar a Marathón en meses ya tiene más coberturas que vos".
Limber Pérez jugó en clubes de Honduras como la Universidad y Motagua, sin llegar a militar en el extranjero y no ser titular en procesos eliminatorios. Muchos exjugadores y en su momento, el propio Ramón Maradiaga, manifestó que jugó en la Copa América porque el lateral titular, Milton "Jocón" Reyes, se lesionó.