Mercado de fichajes: Real Madrid va por dos, Barcelona insiste por Julián Álvarez y Dibu al Chelsea

Julián Álvarez, con el futuro todavía en el aire. A falta de pocos días para el cierre del mercado, el delantero argentino continúa siendo protagonista de una batalla entre varios grandes. Según Gastón Edul, el Barcelona mantiene sobre la mesa una propuesta de 100 millones de euros, mientras que el Arsenal tendría una oferta de 120 millones y podría mejorarla. Sin embargo, el argentino no tendría entre sus planes inmediatos regresar a Inglaterra. En el Atlético, Simeone habría dado luz verde a una posible salida, aunque el club madrileño todavía no estaría dispuesto a negociar con el Barça tras las últimas declaraciones de Joan Laporta.