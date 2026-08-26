Jugador perdió todo a causa de inesperado vicio: El sufrimiento que provocó en su familia

De acuerdo con su denuncia y con lo relatado por el propio jugador, el conflicto llegó hasta la firma de cuatro pagarés que, en conjunto, alcanzaban los 505.000 dólares. Gómez sostuvo que también recibió amenazas de muerte. No obstante, la causa judicial tuvo un cambio de rumbo luego de que el fiscal Aquiles Balbis desestimara la denuncia por extorsión y se iniciara una investigación por un posible falso testimonio.