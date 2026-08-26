Caso Julián Álvarez al Barcelona: Se pone en rebeldía y Atlético de Madrid toma decisión con su fichaje

Giro inesperado en el caso de Julián Álvarez. Se revela la nueva postura del Atlético de Madrid luego de que el jugador no se presentara al entreno.
Julián Álvarez no entrenó este miércoles con el Atlético de Madrid después de comunicar al club que había pasado una mala noche y que no se encontraba en condiciones de completar la sesión.
La ausencia llega apenas unos días después de lo ocurrido en el Metropolitano, donde la afición rojiblanca mostró su malestar con el delantero durante el partido ante el Villarreal.
El argentino, además, abandonó el estadio antes de que sus compañeros llegaran al vestuario, mientras que el club decidió evitar que fuera expuesto ante los ultras.
Su familia tampoco estuvo presente en el estadio, algo poco habitual desde su llegada al conjunto madrileño.
Todo este escenario ha provocado un nuevo punto de tensión entre el jugador, su entorno y el Atlético de Madrid.
En medio de la incertidumbre, Julián habría comenzado a asumir que su sueño de jugar en el Barcelona no podrá concretarse.
El Atlético mantiene una postura inflexible y asegura que existe un 0% de posibilidades de vender al delantero al conjunto azulgrana.
Desde el Metropolitano consideran que el caso ha perjudicado al club tanto en lo económico como en lo social.
La entidad rojiblanca también apunta contra el agente Fernando Hidalgo, a quien responsabiliza de buena parte del conflicto generado alrededor del futbolista.
El Atlético recuerda que en marzo ofreció a Julián una renovación que lo convertía en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero la propuesta no fue aceptada.
Además, el club había establecido el 20 de junio como fecha límite para recibir una oferta de 150 millones de euros, cantidad que finalmente nunca llegó a sus oficinas.
Con el mercado de fichajes acercándose a su cierre, las opciones para resolver el futuro de Julián son cada vez más reducidas.
El Arsenal aparece ahora como la alternativa más concreta para que el delantero pueda abandonar Madrid, después de que el Barcelona haya quedado prácticamente descartado.
Mientras tanto, el Atlético asegura que seguirá respaldando al jugador en el aspecto médico y pone sus servicios a disposición del argentino para que pueda reincorporarse cuando se encuentre bien.
Julián deberá decidir ahora su futuro en medio de un conflicto que parece acercarlo cada vez más a una salida rumbo a Londres, mientras el Atlético se mantiene firme y el Barcelona pierde fuerza como destino.