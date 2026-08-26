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Caso Julián Álvarez al Barcelona: Se pone en rebeldía y Atlético de Madrid toma decisión con su fichaje

Julián deberá decidir ahora su futuro en medio de un conflicto que le está afectando demasiado

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 10:16
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Giro inesperado en el caso de Julián Álvarez. Se revela la nueva postura del Atlético de Madrid luego de que el jugador no se presentara al entreno.

Foto: Cortesía.
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Julián Álvarez no entrenó este miércoles con el Atlético de Madrid después de comunicar al club que había pasado una mala noche y que no se encontraba en condiciones de completar la sesión.
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La ausencia llega apenas unos días después de lo ocurrido en el Metropolitano, donde la afición rojiblanca mostró su malestar con el delantero durante el partido ante el Villarreal.
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El argentino, además, abandonó el estadio antes de que sus compañeros llegaran al vestuario, mientras que el club decidió evitar que fuera expuesto ante los ultras.
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Su familia tampoco estuvo presente en el estadio, algo poco habitual desde su llegada al conjunto madrileño.
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Todo este escenario ha provocado un nuevo punto de tensión entre el jugador, su entorno y el Atlético de Madrid.
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En medio de la incertidumbre, Julián habría comenzado a asumir que su sueño de jugar en el Barcelona no podrá concretarse.
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El Atlético mantiene una postura inflexible y asegura que existe un 0% de posibilidades de vender al delantero al conjunto azulgrana.
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Desde el Metropolitano consideran que el caso ha perjudicado al club tanto en lo económico como en lo social.
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La entidad rojiblanca también apunta contra el agente Fernando Hidalgo, a quien responsabiliza de buena parte del conflicto generado alrededor del futbolista.
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El Atlético recuerda que en marzo ofreció a Julián una renovación que lo convertía en el jugador mejor pagado de la plantilla, pero la propuesta no fue aceptada.
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Además, el club había establecido el 20 de junio como fecha límite para recibir una oferta de 150 millones de euros, cantidad que finalmente nunca llegó a sus oficinas.
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Con el mercado de fichajes acercándose a su cierre, las opciones para resolver el futuro de Julián son cada vez más reducidas.
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El Arsenal aparece ahora como la alternativa más concreta para que el delantero pueda abandonar Madrid, después de que el Barcelona haya quedado prácticamente descartado.
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Mientras tanto, el Atlético asegura que seguirá respaldando al jugador en el aspecto médico y pone sus servicios a disposición del argentino para que pueda reincorporarse cuando se encuentre bien.
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Julián deberá decidir ahora su futuro en medio de un conflicto que parece acercarlo cada vez más a una salida rumbo a Londres, mientras el Atlético se mantiene firme y el Barcelona pierde fuerza como destino.
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